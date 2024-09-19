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        Erzurum'da FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı

        Erzurum'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski astsubay yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:21 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:21
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        Erzurum'da FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı
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        Erzurum'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski astsubay yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

        Bu kapsamda İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve mesleğinden ihraç edilen hava astsubayı A.Ç. yakalandı.

        Hükümlü A.Ç. adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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