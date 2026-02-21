Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da bir firma, parasını alamadığı iddiasıyla inşaatta kullandığı malzemeleri söktü

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir cam balkon firması, parasını alamadığı iddiasıyla inşaatta kullandığı malzemeleri söktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:23 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bir firma, parasını alamadığı iddiasıyla inşaatta kullandığı malzemeleri söktü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir cam balkon firması, parasını alamadığı iddiasıyla inşaatta kullandığı malzemeleri söktü.

        Müftü Solakzade Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        İnşaatın giriş katındaki dükkanların kapı ve pencerelerini sökenler, polise, paralarını alamadıkları için taktıkları malzemeleri söktüklerini belirtti.

        Firmanın sahibi Selçuk Aksoy, AA muhabirine, parasını alamadığını ve mağdur edildiğini belirtti.

        Söz konusu inşaat firmasından yıllardır alacağı olduğunu iddia eden Aksoy, "20-25 milyon liraya yakın alacağımız var. Alacağımızı kurtarmak için yaptık, yoksa burayı da yapmazdık. Balkon korkuluklarını da taktık, duşakabinler için de anlaşmıştık. Dükkan cephelerini takmıştık, onları söktük, yarın da balkonlarda taktığımız korkulukları sökeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Aksoy, inşaata taktıktan sonra parasını alamadığı iddiasıyla söktüğü malzemeleri kamyonetine yükleyerek götürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada

        Benzer Haberler

        Miraç Kur'an Kursu'ndan Fener alayı
        Miraç Kur'an Kursu'ndan Fener alayı
        Erzurum'da sağlıkçılar 119 haftadır Gazze için sessiz yürüyüşlerini sürdürü...
        Erzurum'da sağlıkçılar 119 haftadır Gazze için sessiz yürüyüşlerini sürdürü...
        Alper Eminoğlu'nun anne acısı
        Alper Eminoğlu'nun anne acısı
        Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de...
        Palandöken'de tatilcilerin ramazanda kayak keyfi
        Palandöken'de tatilcilerin ramazanda kayak keyfi