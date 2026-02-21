Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 216, Ergan ve Kartalkaya'da 215, Hakkari'de 212, Nemrut'ta 195, Konaklı'da 153, Sarıkamış'ta 152, Uludağ'da 149, Erciyes'te 145, Yıldız Dağı'nda 136, Davraz'da 105, Murat Dağı'nda 100, Yalnızçam'da 82, Ilgaz'da 78, Hesarek'te 44, Denizli'de 40, Çambaşı'nda 34, Küpkıran'da 33, Kop'ta 29, Bozdağ'da 7 ve Salda'da 5 santimetre ölçüldü.



Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:



Merkez 21.02.2026 En düşük En yüksek Palandöken KKY -2 1 Ergan KKY -4 2 Kartalkaya KY -5 -4 Hakkari PB -10 1 Nemrut KKY -5 2 Konaklı KKY -5 2 Sarıkamış PB -7 5 Uludağ KY -4 -3 Erciyes KY -4 1 Yıldız Dağı KY 1 2 Davraz Y -5 3 Murat Dağı KY -3 0 Yalnızçam KKY -8 5 Ilgaz KY -3 1 Hesarek KKY -5 4 Denizli KY -5 4 Çambaşı KKY -1 4 Küpkıran ÇB -8 3 Kop KKY -4 6 Bozdağ HKY 1 3 Salda Y -2 5

(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, Y: Yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

