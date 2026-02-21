Canlı
Habertürk
Habertürk
        Erzurum'da şehit müzik öğretmeni Aybüke'nin izinde yeni yetenekler yetişiyor

        Erzurum'da şehit müzik öğretmeni Aybüke'nin izinde yeni yetenekler yetişiyor

        FARUKKÜÇÜK/MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Erzurum'un Karayazı ilçesinde şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adıyla açılan müzik sınıfı, öğrencilerin onun izinde yeteneklerini keşfettiği ve geleceğe umutla hazırlandığı bir eğitim yuvası oldu.

        Giriş: 21.02.2026 - 11:06 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:06
        FARUKKÜÇÜK/MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Erzurum'un Karayazı ilçesinde şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adıyla açılan müzik sınıfı, öğrencilerin onun izinde yeteneklerini keşfettiği ve geleceğe umutla hazırlandığı bir eğitim yuvası oldu.

        Karayazı Kaymakamlığı ve Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Değirmenkaya Ortaokulu'ndaki öğretmenler, geçen yıl atıl durumdaki bir bölümü "Şehit Şenay Aybüke Yalçın" adıyla müzik sınıfına dönüştürdü.

        Org, keman, saz ve bağlama gibi enstrümanlarla donatılan sınıfa, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın fotoğrafları asıldı. Yaşam öyküsü sınıf duvarlarında anlatılan şehit öğretmenin izinde giden öğrenciler, yeteneklerini keşfedip müzik alanında kendilerini en iyi şekilde yetiştirmek istiyor.

        Öğrenciler, Aybüke öğretmenin izinde hem müzikle tanışıyor hem de büyüyünce müzik öğretmeni olmayı hayal ediyor.

        - "Şehit hocamızın anısını yaşatmak istedik"

        Müzik öğretmeni Sibel Ebru Özden Kaya, AA muhabirine, geçen yıl okula atandığında müzik sınıfı olmadığını ve Karayazı Kaymakamı Onur Titiz'in yardımıyla bir müzik sınıfı oluşturduklarını söyledi.

        Sınıfa şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismini verdiklerini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

        "Şehit hocamızın anısını yaşatmak istedik. Öğretmenimiz genç yaşta hayattan koparıldı. Çocuklarımızla birlikte onun hatırasını yaşatmak istedik. Biz burada geleceğin Aybüke'lerini yetiştiriyoruz. Çocuklarımız böyle bir sınıfa sahip oldukları için çok yetenekli, çok hevesli ve çok mutlu. Köy okulundayız. Olanaklarımız kısıtlı olmasına rağmen bize çok güzel bir sınıf yapıldı. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz."

        - "Büyüyünce Aybüke hoca gibi müzik öğretmeni olmak istiyorum"

        8. sınıf öğrencisi Nehir Kartal ise müzik öğretmeni olmak istediğini belirterek, "Sibel hoca bize çok şey öğretiyor. Kaymakamımızın yardımıyla bir müzik sınıfımız oldu. Sınıfta şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın hocamızı tanıdık. Ben de büyüyünce Aybüke Yalçın öğretmenimiz gibi müzik öğretmeni olmak istiyorum." dedi.

        Öğrencilerden Ümmü Gülsüm Kara da müzikte kendini geliştirmek istediğini anlatarak, "İnşallah yetenek sınavına gireceğim. Sibel Hoca bize çok yardımcı oluyor. Beni her gün çalıştırıyor. Bize yeni bir org geldi. Bağlama ve keman da var. Onları çalarak öğreniyoruz. Böyle bir atölye olduğu için çok mutluyuz." diye konuştu.

        Okul müdür vekili Canan Metin ise Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle atıl durumdaki bir sınıfı müzik sınıfına dönüştürdüklerinden bahsetti.

        Müzik öğretmeni sayesinde müziğe yeteneği olan öğrencileri yetenek sınavlarına hazırladıklarını söyleyen Metin, "Birçok program için korolar oluşturuyoruz. Hocamız sayesinde öğrencilerimizin iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün desteğiyle sınıfa enstrümanlar aldık. Öğrencilerimiz yavaş yavaş bunları kullanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

