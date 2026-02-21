Palandöken'de tatilcilerin ramazanda kayak keyfi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de tatilciler ramazanda kayak yapmanın keyfini yaşıyor.





Her yıl onlarca kış sporları organizasyonuna ev sahipliği yapan ve binlerce yerli-yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon devam ediyor.



Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım olanağı sunan ve kar kalınlığının 216 santimetre ölçüldüğü merkezde vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.



İstanbul'dan kayak yapmaya gelen Erden Erkut Erkol, AA muhabirine, Palandöken Kayak Merkezi'nin dünyada adını duyurmuş bir kış turizm noktası olduğunu söyledi.



Erkol, merkezin hem acemi hem de profesyonel kayakçılara hitap ettiğini belirterek, "Hafta sonu tatili için geldim. Palandöken çok güzel, kaymayı burada öğrendim. 15 yıl sonra tekrar geldim, benim açımdan duygusal oldu, ramazanda ayrı keyifli. Dün kar yağdı, pistler yumuşadı güzel oldu. Türkiye'deki bütün kayak merkezlerine gittim ama Palandöken'in yeri ayrı, karı çok güzel toz gibi o yüzden akşam sonrası buz olmuyor, o yüzden pistler güzel. Gastronomi turizmi açısından da akşamları güzel oluyor, bol bol cağ kebabı yedim." dedi.



Kahramanmaraş'tan gelen Ahmet Rıfat Doğramacı da Palandöken Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini anlattı.



Doğramacı, "Arkadaşlarımla kayağa geldik, ilk kez burada kayıyorum, gayet güzel. Daha önce Uludağ, Kartalkaya ve Erciyes'e gitmiştim buraya ilk kez geldim. İstanbul üzerinden transfer çok kolay, pistlerin uzunluğu ve otel bolluğu gayet güzel. Şehri de çok beğendim, yemekleri de çok güzel. Muhtemelen seneye tekrar gelirim." ifadelerini kullandı.

