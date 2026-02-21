Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Erzurum'un Yakutiye ve Karaçoban ilçelerinde, haklarında 10 yıl 5 ay ile 20 yıl 15 gün arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Yakutiye ve Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT Timi, "hırsızlık" ve "parada sahtecilik" suçlarından hakkında 20 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlüyü Yakutiye ilçesinde yakaladı.



Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı ile Hınıs JASAT Timi ise "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi Karaçoban ilçesinde yakaladı.



Hükümlüler, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

