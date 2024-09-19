Erzurum'da sağanak etkili oldu
Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra aralıklarla yağan sağanak etkisini artırdı.
Yağış, cadde, sokak ve kaldırımların yanı sıra bazı iş yerlerinin önünde su birikintilerine neden oldu.
Hazırlıksız yağışa yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına girerek veya şemsiye kullanarak korunmaya çalıştı.
Bazı yollarda sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.