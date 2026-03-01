Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        İftara hazırlık sırasında patlayan düdüklü tencere iki çocuk annesini hastanelik etti

        İLHAMİ ERKILIÇ - Ağrı'da iftar vakti aceleyle sobadan aldığı düdüklü tencerenin patlaması sonucu yüzü ve ellerinde derin yanıklar oluşan genç kadın, olayın etkisinden kurtulamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İftara hazırlık sırasında patlayan düdüklü tencere iki çocuk annesini hastanelik etti

        İLHAMİ ERKILIÇ - Ağrı'da iftar vakti aceleyle sobadan aldığı düdüklü tencerenin patlaması sonucu yüzü ve ellerinde derin yanıklar oluşan genç kadın, olayın etkisinden kurtulamıyor.

        Taşlıçay ilçesinin Aşağı Dumanlı köyünde yaşayan 2 çocuk annesi 26 yaşındaki Dilek Şahin, 4 gün önce iftar için evdeki sobada düdüklü tencereyle mercimek çorbası pişirdi.

        Sofraya çocuklarını çağıran Şahin, akşam ezanı vakti yaklaşınca aceleyle sobanın üzerinden düdüklü tencereyi alıp yere koymak istedi. Bu sırada havasını almadan salladığı tencerenin patlamasıyla Şahin'in yüzü ve vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.

        Patlama sesini ve Şahin'in çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Şahin, Taşlıçay Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.

        - "Ben yandım başkası yanmasın"

        Tedavisi süren Şahin, AA muhabirine, düdüklü tencereyi sobanın üzerinden almasıyla patlama olduğunu, başka bir şeyi hatırlamadığını söyledi.

        Patlama esnasında sofrada bulunan çocuklarına bir şey olmamasına çok sevindiğini belirten Şahin, tencerenin çok eski olmadığını ifade etti.

        Havasını almadan düdüklü tencereyi sobanın üzerinden almaya çalıştığını dile getiren Şahin, "Ben yandım başkası yanmasın. Tencere patladığında hemen çocuklarıma baktım, onlara bir şey olmamıştı. Kızım, 'Anne yüzüne bak' dedi, yüzüme elimi sürdüğümde et parçası geliyordu, aynaya baktıktan sonra bayılmışım." dedi.

        Şahin, merkezdeki doktor, hemşire ve personelin kendisine anne şefkatiyle baktığını söyledi.

        Sürekli gözünün önüne bomba gibi patlayan düdüklü tencerenin geldiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

        "İftar için çorba pişirmiştim, düdüklü tencere sobanın üstündeydi. Yemekleri koymak için aceleyle tencereyi yere bırakacaktım, ezan da okunmak üzereydi. Daha yere koymadan salladım, düdüklü tencere patladı. Düdüklü tencereyi çok dikkatli kullansınlar, havasını alsınlar. Kapı çaldığında bile düdüklü tencerenin sesi geliyor, o ses hala aklımda. Olayın etkisinden kurtulamadım, gözümün önünden hiç gitmiyor."

        - Kızının doğum gününde yanında olamadığı için gözyaşlarını tutamadı

        Çocuklarını çok özlediğini dile getiren Şahin, "Büyük kızımın bugün doğum günü. Yanında olamadığım için çok üzgünüm." dedi.

        Gözyaşlarını tutamayan Şahin, "Yüzümü görünce korkuyorlar, çocuklarımla görüntülü konuşamıyorum, sürekli 'Anne yanıma gel', 'O yüzündekini çıkar' diyorlar. Allah razı olsun eltim kızlarıma bakıyor." ifadelerini kullandı.

        - "Dikkat edilmesi gereken en önemli şey lastik bakımı"

        Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da hastanın genel durumunun iyi olduğunu, bu tarz vakalarla sık karşılaştıklarını dile getirdi.

        Özellikle düdüklü tencerelerin lastiklerinin eskimesi, tencereye çok su doldurulması ya da yemek piştikten sonra havasını alınmadan tencerenin sallanması gibi durumlarda patlama söz konusu olabileceğine dikkati çeken Nohutçu, "Düdüklü tencere kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli şey lastik bakımı, tencerenin güvenilirliği ve sabırlı olmak. Yani hemen ocaktan indirip açmak patlamaya ve ciddi derin yanıklara neden olur hatta yanık dışında kapağın yüze fırlamasıyla kırıklar da olabilir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        İzmir'de bir kadın eski tarafından otomobille ezildi
        İzmir'de bir kadın eski tarafından otomobille ezildi
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da Ramazan iklimi
        Erzurum'da Ramazan iklimi
        Vali Baruş, EMŞAV ile iftar yaptı
        Vali Baruş, EMŞAV ile iftar yaptı
        Yakutiye Medresesi'nde, tefekkür dolu bir buluşma
        Yakutiye Medresesi'nde, tefekkür dolu bir buluşma
        Uzmanlardan çığ, buzlanma ve don uyarısı
        Uzmanlardan çığ, buzlanma ve don uyarısı
        Atatürk Üniversitesi Konservatuvarından Londra'da zirve: Bu kez "Grand Prix...
        Atatürk Üniversitesi Konservatuvarından Londra'da zirve: Bu kez "Grand Prix...
        Palandöken'de buz tırmanışı eğitimi başarıyla gerçekleşti
        Palandöken'de buz tırmanışı eğitimi başarıyla gerçekleşti