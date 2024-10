Palandöken kayak sezonuna hazır

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tamamlandı.

Uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen Palandöken'de, havanın soğuması nedeniyle kayak sezonunun bir ay erkene alınıp kasımda açılması planlanıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ ekipleri, yaz boyunca tesis, telesiyej, gondol, teleferik, pist, suni karlama sistemi, pist güvenliği gibi birçok alanda bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Sezona hazır olduklarını vurgulayan Aynalı, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla ulusal ve uluslararası her türlü kış organizasyonunu, kış sporlarıyla, buz sporlarıyla ilgili organizasyonu eksiksiz, noksansız yapabilme durumundayız. Her sene gelen turist sayısını artırarak sezonu kapatıyoruz. Geçtiğimiz sezon turnike geçişlerimiz 3 milyona yaklaştı. Bu sene iki başkentlik süreciyle beraber en az 4 milyon turist sayısına ulaşırız diye düşünüyoruz. Zaten bütün hazırlıklarımızı da buna göre yaptık. Yaklaşık 35 kilometre pistimizde suni karlamamız var. 10 kilometre pistimizde ise gece kayağı yaptırabiliyoruz. Kısa süreli gelen kayakseverimiz gece de kayak yapabiliyor. 4 milyon sayısı bizim için bu sene hedef. Onu da karşılayacak kapasitemiz var."