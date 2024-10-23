Palandöken kayak sezonuna hazır

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tamamlandı.

Uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen Palandöken'de, havanın soğuması nedeniyle kayak sezonunun bir ay erkene alınıp kasımda açılması planlanıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ ekipleri, yaz boyunca tesis, telesiyej, gondol, teleferik, pist, suni karlama sistemi, pist güvenliği gibi birçok alanda bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Geçen sezon 3 milyona yakın turnike geçişiyle rekor kıran kayak merkezine, şehrin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilmesi dolayısıyla bu sezon daha fazla kayakseverin gelmesi bekleniyor.

Sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle pist çalışmalarına başlandığını ifade eden Aynalı, "İnşallah sezonu en erken açan kayak merkezi olma özelliğimizi bu sene de sürdüreceğiz. Geçtiğimiz sezondan vadi pistlerimizde kar depoluyoruz. Kasımın sonuna doğru da bu depoladığımız karı, pistlere alt temel olarak seriyoruz. Üzerine de ürettiğimiz suni karı yine sererek sezonu en erken açan kayak merkezi oluyoruz. Bu sene de planımız o ki, kasımın sonunda sezonu açmak." diye konuştu.

Aynalı, şehrin "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilmesinden dolayı bu sezon çok sayıda organizasyonun düzenleneceğini dile getirdi.