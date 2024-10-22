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        Erzurum'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde çıkan yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:06
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        Erzurum'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
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        Erzurum'un Pasinler ilçesinde çıkan yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçenin Emirşeyh Mahallesi'nde Kudbettin Ağırbaş'a ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Pasinler ve Köprüköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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