Erzurum'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Erzurum'un Pasinler ilçesinde çıkan yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde çıkan yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Emirşeyh Mahallesi'nde Kudbettin Ağırbaş'a ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Pasinler ve Köprüköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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