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        Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 2024 yılında kamu kurumlarına ait 689 yatırım projesinin olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:03 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:11
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        Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 2024 yılında kamu kurumlarına ait 689 yatırım projesinin olduğunu söyledi.

        Vali Çiftçi'nin başkanlığında Valilik toplantı salonunda "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

        Kentin altyapı sorunları ve çözüm önerileri ile bu alanda yapılacak yatırımların değerlendirilip sektörel gelişimlerin elen alındığı toplantıda konuşan Vali Çiftçi, bu yılın 4. toplantısını düzenlediklerini belirtti.

        Çiftçi, kentteki yatırım ve projelere ilişkin, "İlimizde 2024 yılında kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 689 yatırım projesi mevcut. Bu projelerin tutarı 101 milyar 752 milyon lira. Projelerin 107'si tamamlanmış, 377'si devam, 161'i ihale aşamasında, 37'sine başlanmamış, 7'si ise tasfiye edilmiş durumda." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından yatırımcı bölge kuruluşlarının yaptığı sunumlarla sona erdiği toplantıya, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe kaymakamları katıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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