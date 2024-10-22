Tiryakilerin attığı sigara izmaritinden, gübre, elyaf ve kağıt elde ettiler

ORTAOKUL öğrencileri, tiryakilerin attığı sigara izmaritleri geri dönüştürerek gübre, elyaf ve kağıt elde etti. Öğrencilerden Berra Uysal (14), "Projemizde, sigara tiryakilerinin attığı izmaritlerin 3 ana bileşenlerinden biri olan filtreden elyaf, tütününden gübre ve kağıdından da sinek-böcek kovucu madde kağıt elde ettik" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gelecek Tarımda Proje Yarışması ve Tarım Şenliği'ne, ‘Atık Olan Sigara İzmaritlerinden Dönüştürülerek Yeni Ürünler Üretilmesi ve Çevre Duyarlılığı Kazandırılması’ projesi ile katılan Bursa BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri birinci oldu. Arkadaşları Meliha Rüveyda Vatansever (13) ve Duru Aras (13) ile hazırladıkları projelerinin Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘İkinci Ar-Ge Proje Pazarı’ yarışmasında da birinci olduğunu ifade eden Berra Uysal, "Son verilere göre dünyada 8 milyar insan olduğunu göz önünde bulundurursak bu insanların 3,7 milyarı sigara içiyor. Sigara içenleri 4 milyar olarak varsayarsak dünyadaki insanların yarısının sigara içtiğini söyleyebiliriz. Her insanın bir dal sigara içtiğini düşünürsek demek ki sokakta 4 milyar tane sigara izmariti bulabiliriz. Eğer kişi başı 20 sigaradan hesaplarsak sokakta şu an 80 milyar sigara izmariti var demektir. Bunların toplanması adına kıyafet toplama kutuları gibi kutular oluşturulursa orada toplanan sigara izmaritleri projemizde söylediğimiz gibi geri dönüştürülebilir" diye konuştu.