Erzurum'da hububat verimi temmuz yağışlarıyla yüz güldürdü

TALHA KOCA - Erzurum'da temmuz ayında etkili olan yağışlar, hububat veriminde yüz güldürdü.

Yaklaşık 5 milyon dekar alanda 39 bin 200 çiftçinin üretim yaptığı kentte, tarım alanlarındaki hasat sezonu tamamlandı.

Temmuz ayının ilk 10 gününde meteorolojik verilere göre metrekareye 95,2 kilogram yağışın düştüğü kentte, hububat verimi üreticiyi mutlu etti.

Kent genelinde bu sezon 278 bin ton buğday, 80 bin ton arpa, 25 bin ton yulaf, 6 bin 600 ton çavdar ve 25 bin ton mısır hasat edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, çiftçilere gereken destekleri vererek, üretime katkı sağladıklarını söyledi.

Bu yıl çiftçilerin taahhüt edilemeyen arazileri de beyan ettiğini ifade eden Kenger, "Yeni arazileri kayıt altına aldık ve çiftçilerimize de destek verdik." dedi. - "Temmuz yağışlarının etkisini gördük" Hububat hasadının tüm alanlarda bittiğini anlatan Kenger, şöyle konuştu: "Genel olarak ülke genelinde bu sene kurak bir yaz geçirdik ancak Erzurum temmuzda çok güzel yağış aldı ve bunun etkisini gördük. İç Anadolu'ya göre hububat rekoltemizde artış var. Patates ve şeker pancarı hasatları devam ediyor, bu ayın sonuna kadar biteceğini tahmin ediyoruz, tarlalarımızda güzlük ekimler yapılıyor. 2024'de hububat alanlarından buğday 923 bin dekar olarak beyan edildi yaklaşık 278 bin ton verim aldık. Arpadan da 410 bin dekar ekiliş alanımız beyan edilmişti, ortalama 80 bin ton ürün elde ettik."