        Erzurum'da "Terapideki Önyargılar Ulusal ETÜ Psikoloji Öğrenci Zirvesi" başladı

        Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Terapi Odasının Kapıları Aralanıyor: Terapideki Önyargılar Ulusal ETÜ Psikoloji Öğrenci Zirvesi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Erzurum Lisesi Konferans Salonu'nda alanında uzman akademisyen, psikolog, klinik psikolog ve psikoloji bölümünden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen zirvede, "Psikoterapi neden işe yarar?", "Terapiye Başlarken Zihnimizdeki Sorular ve Önyargılar", "Çocuğun Dünyasında Terapi Odasına Bakmak", "Psikiyatrik İlaçlar, Mitler, Damgalama ve Karar Süreçleri" gibi konular ele alınıyor.

        Programın açılışında konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, günümüzde psikolojik destek süreçlerine yönelik farkındalığın arttığını belirterek, toplumda psikolojik destek alma sürecine dair önyargıların varlığını sürdürdüğünü söyledi.

        Özellikle terapi sürecinin çoğu zaman yanlış anlaşıldığını ya da yalnızca ciddi sorun yaşayan bireyler için düşünüldüğünü ifade eden Çakmak, "Terapi, bireylerin duygularını anlamasına, karşılaştıkları zorluklarla daha sağlıklı başa çıkmalarına ve kendilerini daha iyi tanımalarına olanak sağlayan bilimsel ve destekleyici bir süreçtir. Bu sürecin doğru anlaşılması, toplumdaki önyargıların azalmasına ve bireylerin psikolojik destek süreçlerine daha bilinçli bir yaklaşımla yönelmelerine katkı sağlayacaktır." dedi.

        Türkiye'nin farklı noktalarından katılan akademisyenler ve alanında uzman konuşmacıların gerçekleştireceği oturumlar ve paylaşımlar aracılığıyla, katılımcıların terapi süreçlerine dair daha gerçekçi ve bilimsel bir perspektif geliştirmelerinin hedeflendiğini dile getiren Çakmak, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan konuşmacılara, katılımcılara ve zirvenin hazırlanmasında emeği geçen kulüp ekibine teşekkür etti.

        - "Artık ruh sağlığı, bir lüks değil, bir zorunluluktur"

        ETÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Ekinci de insanın en temel ihtiyacı olan "anlaşılma" ve "iyi olma arzusunu" konuşmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

        Çağın psikoloji açısından kırılgan bir zemin ürettiğini anlatan Ekinci, şu ifadeleri kullandı:

        "Depremler, savaşlar, zorunlu göçler, ekonomik belirsizlikler, artan rekabet, iş bulma kaygısı, yalnızlık, tükenmişlik ve sürekli yetişme baskısı gibi çok kırılgan bir zemin var. Artık ruh sağlığı, bir lüks değil, bir zorunluluktur. Çünkü psikolojik olarak iyi olmayan bir birey, ne kendi potansiyelini gerçekleştirebilir, ne sağlıklı ilişkiler kurabilir, ne de toplumsal üretkenliğe katkı sunabilir. Bu nedenle ruh sağlığı alanı, yalnızca bireyi değil, toplumun bütününü ilgilendiren bir alandır. Ve bu nedenle psikolojik desteğe olan ihtiyaç, her zamankinden daha fazladır."

        ETÜ Dr. Öğretim Üyesi Adem Kantar'ın "Psikoterapi ne işe yarar?" konulu sunum yaptığı zirve, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
