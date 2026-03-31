Erzurum Valisi Aydın Baruş'tan DAGC Onursal Başkanı Özsoy için taziye mesajı
Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'un vefatı nedeniyle ailesine ve basın camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.
Baruş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve önceki dönem Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Feridun Fazıl Özsoy'un vefatı nedeniyle üzüntülüyüz. Erzurum kamuoyuna uzun yıllar kıymetli hizmetlerde bulunan Feridun Fazıl Özsoy'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyorum."
