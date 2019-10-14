Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı

Erzurum’da jandarma ekiplerinin durdurup detektör köpek Çakıl’ın arama yaptığı otomobilin yedek lastiğinde 1 kilo 10 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, İstanbul'dan Erzurum'a gelen B.Ö. ve K.Ü. isimli şahısların içerisinde bulundukları araç Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığı yol arama ve kontrol noktasında durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği Çakıl’ın bagajda bulunan yedek lastiğe tepki vermesi üzerine lastiğin havası indirilerek inceleme yapıldı. Yapılan aramada lastik içerisine gizlenmiş 1 kilo 10 gram bonzai, 8 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 adet de uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Otomobilde bulunan B.Ö. ve K.Ü. gözaltına alındı. Emniyete götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalara aralıksız devam edileceği belirtildi.

ERZURUM 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:54

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