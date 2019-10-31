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İŞKUR işverenlerle birlikte istihdamın rotasını belirledi

İHA

İŞKUR 81 ilde 83 bin 887 işyeri ile yüz yüze görüşme yaparak işgücü piyasasının mevcut durumu, ihtiyaç ve beklentilerini analiz etti. Türkiye genelinde araştırma kapsamındaki işyerleri en fazla İmalat, Toptan ve Perakende Ticaret ve İnşaat sektörlerinde yer alıyor.

İŞKUR işverenlerle birlikte istihdamın rotasını belirledi

İŞKUR 81 ilde 83 bin 887 işyeri ile yüz yüze görüşme yaparak işgücü piyasasının mevcut durumu, ihtiyaç ve beklentilerini analiz etti. Türkiye genelinde araştırma kapsamındaki işyerleri en fazla İmalat, Toptan ve Perakende Ticaret ve İnşaat sektörlerinde yer alıyor.
Erzurum’da araştırma kapsamında ziyaret edilen 20’den fazla istihdamlı işyerleri sektörlere göre incelendiğinde, en fazla işyerinin Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe olduğunu belirten İş ve Meslek Danışmanı Ali Haydar Kolik, bu sektörü İnşaat ile İmalat sektörlerinin izlediğini söyledi.
Erzurum ilinde 20 istihdamlı her 100 işyerinden 4’ünde açık iş olduğunun tespit edildiğini ifade eden Kolik, “Erzurum genelinde açık iş oranı yüzde 0,3 olarak hesaplanmıştır. En yüksek açık iş oranına sahip sektör yüzde 1,6 ile İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri olmuştur. İşverenlerin açık işleri için en çok talepte bulundukları meslekler Pazarlamacı, Beden İşçisi (Genel), Satış Danışmanı’dır. Açık işlerde en çok aranılan ilk üç beceri ise İletişim ve İfade Yeteneği, İkna Kabiliyeti ve Pazarlama Gücü, Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe’dir. İşverenler talep ettikleri açık işleri en çok İŞKUR ve AkrabaEş Dost aracılığı ile aramaktadır. Araştırma kapsamındaki 20+ istihdamlı işyerlerinin yüzde 13,8’inde en az bir meslekte eleman temininde güçlük çekildiği tespit edilmiştir. Eleman temininde güçlük çekilen mesleklerde ilk üç sırada ŞoförYük Taşıma, Satış Danışmanı / Uzmanı, Pazarlamacı meslekleri yer almaktadır. Erzurum ilinde araştırma kapsamındaki işverenler, Mayıs 2019Nisan 2020 tarihleri arasında istihdamlarının yüzde 4,8 oranında artmasını öngörmektedirler. En fazla net istihdam artışı beklenen sektörler İnşaat, Toptan ve perakende ticaret, Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri‘dir. İl genelinde net istihdam artışının en fazla Beden İşçisi (İnşaat), Beden İşçisi (Genel), Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı mesleklerinde olması beklenmektedir” diye konuştu.

ERZURUM

31 Ekim 2019 Perşembe

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