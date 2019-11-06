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Çat Belediyesi’nde yerel yönetim buluşması

İHA

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Çat ilçesine çıkarma yaptı. Belediye Başkanı Melik Yaşar'ı makamında ziyaret eden Yanılmaz, daha sonra encümenler, belediye meclis üyeleri ve partililerin de katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Çat Belediyesi’nde yerel yönetim buluşması

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Çat ilçesine çıkarma yaptı. Belediye Başkanı Melik Yaşar’ı makamında ziyaret eden Yanılmaz, daha sonra encümenler, belediye meclis üyeleri ve partililerin de katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Erzurum’daki AK Partili belediyelerde istişare ve değerlendirme turlarına çıkan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, programı kapsamında Çat Belediyesi’ni de ziyaret etti. Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’ı makamında ziyaret eden Yanılmaz, ilçede yürütülen ve devam eden çalışmalar hakkında Başkan Yaşar’dan bilgi aldı. Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Erzurum’un tarih itibariyle en eski yerleşim merkezlerinden olan Çat ilçesine yepyeni bir çehre kazandırmak için kolları sıvadıklarını belirterek, “İlçemizin her karışı için hizmet üretmek ve ilçemizi özlemini duyduğu belediyecilik hizmetleriyle tanıştırmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
ÇAT’TA İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Çat Belediyesi’ni ziyaretinde daha sonra belediye meclis üyeleri ve partililerin de katılımıyla bir istişare toplantısı düzenleyen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti’nin yerel yönetim anlayışına dair önemli mesajlar verdi.
En büyük mutluluklarının, uzun bir aradan sonra Çat ilçesini AK Parti saflarına katmak olduğunu söyleyen Yanılmaz, “Çat ilçemizi de hamdolsun AK Parti’nin yerel yönetim tarzıyla tanıştırdık ve hizmet kervanımıza burayı da ekledik. Melik Yaşar Başkanımızın, sahip olduğu vizyon ve taşıdığı hizmet heyecanıyla Çat ilçesine güzellikler katacağından en küçük bir şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

ERZURUM

06 Kasım 2019 Çarşamba

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