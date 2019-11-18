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Milletvekili Aydemir’den Hak Teslimi vurgusu Aydemir: ‘Türkiye 17 yılda 170 yıllık mesafe aldı’

İHA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Türk milletini tarif eden en mühim hususiyet ahlaklı olmamızdır. Ahlak öncelikle Hak teslimini gerektiriyor. Hakkı teslim edeceğiz' vurgusunda bulunarak AK Parti dönemiyle ulaşılan zirveye işaret etti, hakkın teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Milletvekili Aydemir’den Hak Teslimi vurgusu Aydemir: ‘Türkiye 17 yılda 170 yıllık mesafe aldı’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Türk milletini tarif eden en mühim hususiyet ahlaklı olmamızdır. Ahlak öncelikle Hak teslimini gerektiriyor. Hakkı teslim edeceğiz’ vurgusunda bulunarak AK Parti dönemiyle ulaşılan zirveye işaret etti, hakkın teslim edilmesi gerektiğini söyledi.
MARİFET, FAZİLET VE İLİM
Milli Eğitim Bakanlığı 2020 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde tespitlerini sunan Milletvekili Aydemir, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un dizeleriyle Marifet ve Fazilet kudretlerine dikkat çekti, 21’inci yüzyılın Bilgi çağı olduğunu aktararak, ‘Zaman, zamanı ulum’dur, yani ilim zamanı bilgi zamanıdır dedi.’
AYDEMİR’DEN AKİF’İN DİZELERİYLE TARİF
Milletvekili Aydemir, Milli Şairimiz Akif’in çok hususi bir öğüdü var: “Çünkü milletlerin ikbali için evladım / Marifet, bir de fazilet; iki kudret lazım.” diyor Akif ve ekliyor: “Marifet kudret olmazsa bir ümmette eğer / Tek faziletle teali edemez, zaafa düşer.” Sonrasında da çok böyle küresel, evrensel bir kayıt düşüyor Mehmet Akif: “Unutmayın şunu lakin; zaman, zamanı ulûm.” Yani ilim zamanı, bilgi zamanı diyor. Biz Akif’in ahlakıyla tebarüz etmiş yüksek bir milletiz. Kültür Bakanlığı bütçesinde de altını çizdim, Türk milletini tarif eden en mühim hususiyet ahlaklı olmamızdır. Ahlak öncelikle neyi gerektiriyor? Hak teslimini gerektiriyor. Hakkı teslim edeceğiz ve buna ısrarla hemen hemen her bütçe konuşmasında vurgu yapıyoruz. ‘ ifadesini kullandı.
AYDEMİR’DEN YÜZEYSEL YAKLAŞIMA TEPKİ
Hak tesliminin ciddi bir yaklaşım olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Bazen sathi bilgilerle yani künhüne ermeden, çok yüzeysel, duyduklarımızla, gördüklerimizle hüküm cümleleri kuruyoruz.’ diyerek Diyanet işleri Başkanlığınca ailenin önemine işaret etmek üzere gerçekleştirilen ve takdir toplayan bir eğitim videosunun, bazı çevrelerce sonuna bakılmadan eleştirilmesine tepki gösterdi.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMASI VE YANLIŞ YORUMLAMALAR
Bir milletvekilinin ifadelerini aktararak, yüzeysel bakışın hakkı teslim etmeyle bağdaşmadığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Mesela, bunlardan bir tanesini söyleyeceğim, Bakınız, aynen şöyle bir ifade var: “Bir hoca elinde telefonla oturuyor, eşi de kek getiriyor, kocasının yüzüne bakıyor, kocası yüzüne bakmıyor, sonra çay getiriyor, kocasının yüzüne bakıyor, kocası yüzüne bakmıyor.” Oysa arkadaşlar, bu arkadaşımızın kötü niyetli olduğunu söylemiyorum ama söylediğim şey bu: Yüzeysel olmamak lazım, sathi olmamak lazım, hakikaten künhüne erip sonra hüküm vermek lazım. Videonun tamamını izlediğinizde Diyanet İşleri Başkanlığımız bir eğitim, bir farkındalık çalışması yapıyor, diyor ki, arkadaşlar, aynen şöyle video biterken: “Telefonun değil, eşinin yüzüne bak.” Yani bir tenkit geliştiriyor orada, görsel bir eğitim yapıyor. Siz bunu yukarıda aktarıldığı üzere bu hâle getirirseniz, tahrif ederseniz ahlaki kodlarımızı da bozmuş olursunuz. Sayın Uğur Aydemir’in ifade ettiği dindarlığın çerçevesi bunu ihata ediyor, bunu kuşatıyor zaten. ‘ dedi.
BÜTÇEDE KIYAS METODU
Özellikle Bütçe görüşmelerinde kıyas yapmanın bir gereklilik olduğu, bütçe görüşmelerinde 2002 öncesiyle 17 yıllık sonraki sürecin mukayese edilerek gelinen noktanın ortaya konulduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, ‘Önceyle şimdiyi kıyaslayalım, hatta hatta bir yıl önceyle bir yıl sonrayı kıyaslamak durumundayız, zaten bütçeler de bunu öngörüyor, bunu tarif ediyor.’ kaydını düştü.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN EŞSİZ DİRAYET ve LİDERLİĞİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 yıllık süreçte tarihe geçen bir dirayet ve liderlik ortaya koyduğunu, bir hedef ve öngörü yüksekliği oluşturduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘İşte, Sayın Cumhurbaşkanımızın farkı burada ortaya çıkıyor; hedefler koydu ve eşsiz bir ak kadroyla o hedefleri elhamdülillah her gün çok daha ileri seviyelere getirdi. ‘ dedi.
MERHUM TÜRKEŞ’İN ORTAYA KOYDUĞU ÖLÇÜ
Sunumunda Merhum Alparslan Türkeş’in bir ifadesine yer vererek hak teslimi konusuna açıklık getiren milletvekili Aydemir, ‘Bakın, bir hak teslimi daha yapacağım ben burada. Allah, gani gani rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Rahmetli Alparslan Türkeş bir hususi hedef koyuyor yani vatanseverlere hedef koyuyor, vatanseverliğin miyarını, ölçüsünü koyuyor, diyor ki: “Biz, öyle bir gayret koyacağız, öylesine bir çalışma yapacağız ki çok kısa zaman içerisinde çağlar üzerinden milletimizi aşırıp muasır medeniyetler seviyesine getireceğiz.” Hak teslimi dedim ya, şimdi, kıyas yapmak da aslında hep söylüyorum, bir metot, tarif metodu. Önceyle şimdiyi kıyaslayalım, hatta hatta bir yıl önceyle bir yıl sonrayı kıyaslamak durumundayız, zaten bütçeler de bunu öngörüyor, bunu tarif ediyor. Bizim için bütçe ne anlama geliyor? Şunu söyleyelim: 2002’de bu, 2002’den önceki hükûmetleri tenkit anlamına da gelmiyor arkadaşlar, oradaki gayret koyanlara da saygımız var bizim. Ben, o Hükûmetlerin de hakikaten canhıraş mücadele vermiş, çok vatansever insanlar olduğunu biliyorum. Ama, eğer bir dirayet koyamıyorsanız, bir liderlik koyamıyorsanız, bir öngörü yüksekliği, bir hedef oluşturamıyorsanız mesafe alamıyorsanız. İşte, Sayın Cumhurbaşkanımızın farkı burada ortaya çıkıyor; hedefler koydu ve eşsiz bir ak kadroyla o hedefleri elhamdülillah her gün çok daha ileri seviyelere getirdik. On yedi yılda rahmetli Türkeş’in hedefini yani on yedi yılda yüz yetmiş yıl, böylesine bir mesafe ki bu çok mütevazı da bir tespittir, dahasını yaptık biz. İnşallah, bunun da fevkinde gayretlerimiz olacak, çalışmalarımız olacak. İşte, bütçemiz 200 milyara doğru gidiyor.’ ifadesine yer verdi.
AK PARTİYLE GELEN TARİHİ GELİŞİM
Sunumunda AK Parti iktidarlarıyla Türkiye’nin her alanda tarihi bir gelişme kaydettiğini, Türkiye’yi lider ülkeler düzeyine taşıdığını bildiren Milletvekili Aydemir, ‘Hak teslimi, hak teslimi,
hak teslimi arkadaşlar. Hakkı teslim ediyorum, ak kadroların her sahada ülkemizi çağların üzerinden aşırttığını, zirvelere, doruklara taşıdığını bir daha vurguluyorum. ‘ dedi.

ERZURUM

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:55
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  • İKİNDİ 14:41
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  • YATSI 18:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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