Erzurum’da buzda kayan tır yolu ulaşıma kapattı

Erzurum’da yoldaki buzlanmanın etkisiyle kayan tır nedeniyle ErzurumHorasan karayolu Çevreyolu istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı bir tır yağan kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak sağa doğru kaydı. Yol tamamen kapanırken, trafik polisleri Erzurum istikametinden Kars, Ağrı ve Iğdır yönüne giden araçları durdurdu. 1,5 saat süren çalışmalarda yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ulaşıma kapanan yol tırın çekilmesi ile yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı.

ErzurumPasinler yolunda ise Pasinler Belediyesi özel halk otobüsü buzlu yolda kaza yaparak yoldan çıktı. Kazada otobüsteki bazı yolcular hafif şekilde yaralandı.

ERZURUM 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:58

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.