Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum'da bazı ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:19 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum'da bazı ziyaretlerde bulundu.

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kacır, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Kacır, bir süre görüştüğü Çiftçi'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesine geçen Kacır, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir süre görüştü.

        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret eden Kacır, daha sonra esnaf ziyareti yapıp, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

        Bakan Kacır, ziyaret ettiği yerlere, kendi kullandığı Togg araçla gitti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Hastane yolunda can verdi
        Hastane yolunda can verdi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Netanyahu'dan "hükümet dağılabilir" uyarısı
        Netanyahu'dan "hükümet dağılabilir" uyarısı

        Benzer Haberler

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Erzurum'da konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Erzurum'da konuştu:
        Erzurum polisi 40 kız öğrenciyi Çanakkale gezisine gönderdi
        Erzurum polisi 40 kız öğrenciyi Çanakkale gezisine gönderdi
        Erzurum'da PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
        Palandöken'e yağan karla kayak sezonu nisana uzadı
        Palandöken'e yağan karla kayak sezonu nisana uzadı
        Erzurum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Erzurum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu