Erzurum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Lalapaşa Mahallesi, Dursun Bey Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairesinde yalnız yaşayan Mehmet Demirel'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Eve giren polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Demirel'in öldüğü belirlendi.
Demirel'in cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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