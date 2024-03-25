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        Erzurum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 00:16 Güncelleme: 25.03.2024 - 00:16
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        Erzurum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Lalapaşa Mahallesi, Dursun Bey Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairesinde yalnız yaşayan Mehmet Demirel'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Eve giren polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Demirel'in öldüğü belirlendi.

        Demirel'in cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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