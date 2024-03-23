Erzurum'da Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası düzenlendi

Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Başkan Vekili Tarkan Soyak, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıkıcı, Disiplin Kurulu Başkanı Cafer Nuroğlu ile teknik kurul üyeleri tarafından verildi.

Organizasyonun sonunda iller kombine sıralamasında 3728 puan ile Bursa Türkiye şampiyonu olurken, 3247 puan ile Erzurum ikincilik, 2135 puan ile İstanbul üçüncülük elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonunun 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini 18 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da gerçekleştirildi.

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