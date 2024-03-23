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        Erzurum ve Kars'ta 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Kars'ta kar yağışı nedeniyle 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:55
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        Erzurum ve Kars'ta 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ve Kars'ta kar yağışı nedeniyle 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da aralıklı şekilde devam eden ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle 547 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollardaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kars'ta da günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kar ve tipi nedeniyle merkezde 2, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 10, Digor'da 11, Kağızman'da 2, Sarıkamış'ta 6, Selim'de 7, Susuz'da ise 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kars İl Özel İdaresi ekipleri ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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