Erzurum ve Kars'ta 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ve Kars'ta kar yağışı nedeniyle 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum ve Kars'ta kar yağışı nedeniyle 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da aralıklı şekilde devam eden ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle 547 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollardaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta da günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar ve tipi nedeniyle merkezde 2, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 10, Digor'da 11, Kağızman'da 2, Sarıkamış'ta 6, Selim'de 7, Susuz'da ise 6 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kars İl Özel İdaresi ekipleri ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor.
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