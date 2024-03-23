Erzurum'da 547 kırsal mahallenin yolu kardan kapandı

ERZURUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde çok sayıda hasarlı kaza olurken, kırsalda ise 547 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken, Palandöken'de ise 2 metreyi geçti.

Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece etkisini sürdürdü. Sabah saatlerine kadar süren yağış, şehir merkezinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı Erzurum'da araç sürücüleri, trafikte güçlük çekti. Yağışla birlikte etkili olan soğuk hava sebebiyle buz tutan yollarda çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, günün erken saatlerinde kent merkezinde kar temizliğine başladı. Yol ve kaldırımlarda biriken kar nedeniyle engelli rampasından geçemeyen bir engelli, temizlik yapıldıktan sonra yoluna devam edebildi.