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        Erzurum'da 547 kırsal mahallenin yolu kardan kapandı

        ERZURUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde çok sayıda hasarlı kaza olurken, kırsalda ise 547 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:19 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:25
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        Erzurum'da 547 kırsal mahallenin yolu kardan kapandı
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        ERZURUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde çok sayıda hasarlı kaza olurken, kırsalda ise 547 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken, Palandöken'de ise 2 metreyi geçti.

        Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece etkisini sürdürdü. Sabah saatlerine kadar süren yağış, şehir merkezinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı Erzurum'da araç sürücüleri, trafikte güçlük çekti. Yağışla birlikte etkili olan soğuk hava sebebiyle buz tutan yollarda çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, günün erken saatlerinde kent merkezinde kar temizliğine başladı. Yol ve kaldırımlarda biriken kar nedeniyle engelli rampasından geçemeyen bir engelli, temizlik yapıldıktan sonra yoluna devam edebildi.

        Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı ise 2 metreyi geçti. Yağışın etkili olduğu Erzurum'da 547 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, kar yağışının Erzurum ve çevresinde yer yer kuvvetli olarak süreceğini, sabah ile gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayının görülebileceğini bildirdi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde olacağını belirten Meteoroloji, yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ tehlikesi konusunda uyardı. Bu arada kar yağışı Muş'un Malazgirt ilçesinde de etkili oldu. Yağışla ilçe merkezi beyaza büründü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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