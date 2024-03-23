Erzurum'da buzlanma; 30 araç birbirine girdi, 13 kişi yaralandı

ERZURUM'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan yaklaşık 30 araç birbirine girdi, 13 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Erzurum’da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanmalar oluştu. Refik Saydam Caddesi ve şehir merkezinden Çat ilçesi istikametine seyreden araç sürücüleri, buz nedeniyle kayganlaşan yolda duramayıp kaza yaptı. Hastası olan bir ambulansın da karıştığı kazada yaklaşık 30 araç birbirine girdi. Kazalarda yaralanan 13 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.