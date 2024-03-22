Destici, yaralı şoföre yardım etti

Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a gelen, konvoy eşliğinde Tortum'dan Uzundere'ye giden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Aksukapı mevkisinde yan yatan 72 EP 706 plakalı TIR'ı görünce aracından indi. Destici, kanlar içerisinde kalan TIR'ın şoförü Faysal Bars'ı ambulans gelene kadar teselli edip, yanından ayrılmadı. Destici, yaralı şoför ile konuşup, bilincin açık kalmasını sağladı. Yaralı şoför, daha sonra ambulansla ile hastaneye kaldırıldı.

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