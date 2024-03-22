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        Destici, yaralı şoföre yardım etti

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, trafik kazası sonrası kanlar içerisinde kalan TIR şoförüne yardım edip, ambulans gelene kadar bilincinin açık kalmasını sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:13 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:15
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        Destici, yaralı şoföre yardım etti
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        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, trafik kazası sonrası kanlar içerisinde kalan TIR şoförüne yardım edip, ambulans gelene kadar bilincinin açık kalmasını sağladı.

        Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a gelen, konvoy eşliğinde Tortum'dan Uzundere'ye giden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Aksukapı mevkisinde yan yatan 72 EP 706 plakalı TIR'ı görünce aracından indi. Destici, kanlar içerisinde kalan TIR'ın şoförü Faysal Bars'ı ambulans gelene kadar teselli edip, yanından ayrılmadı. Destici, yaralı şoför ile konuşup, bilincin açık kalmasını sağladı. Yaralı şoför, daha sonra ambulansla ile hastaneye kaldırıldı.

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