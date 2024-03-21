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        Erzurum'da devlet koruması altındaki çocuklar Çanakkale şehitlerini andı

        Erzurum'da, devlet koruması altındaki çocukların katılımıyla, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:08 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:08
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        Erzurum'da devlet koruması altındaki çocuklar Çanakkale şehitlerini andı
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        Erzurum'da, devlet koruması altındaki çocukların katılımıyla, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında program gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Müdürü Hasan Aykut, Çanakkale'nin, dünya tarihinde altın harflerle yazılmış bir destanın adı olduğunu söyledi.

        "Çanakkale'de imanlı yürekler, dünyanın en güçlü ordularına karşı galip gelmiş ve inanç üstün gelmiştir." diyen Aykut, bu zaferin sadece geçmişteki bir kahramanlık hikayesi değil, aynı zamanda geleceğe yön veren bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

        Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada gençlerin büyük katkısının olacağını vurgulayan Aykut, "Gençlerimiz, bu büyük mirası geleceğe taşıyacak olan en değerli hazinemizdir. Onları, tarihimizi bilen, kültürel değerlerimize sahip çıkan, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olarak yetiştirmek bizim en önemli görevimizdir. Bugün burada gördüğüm gençlerin gözlerindeki ışıltıyla, bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceklerine dair inancımız tam." diye konuştu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, devlet korumasındaki çocuklar, Çanakkale ruhunu anlatan şiir ve çeşitli gösteriler yaptı.

        Programa, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

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