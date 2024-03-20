Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sekmen, projelerini tanıttı:

Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen, yeni dönem için gelecek vizyonunu ve 204 projenin tanıtımını yaptı.

Sekmen, merkez Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlediği proje tanıtım toplantısında, 10 yıl önce kentte göreve geldiğini söyledi.

İnsana hizmet etmenin önemini vurgulayan Sekmen, "Durmadık yorulmadık, her türlü zorluğun üstesinden yine sizlerin dua ve desteğiyle gelmeye gayret ettik. Erzurum olduk, Erzurum'la yattık, Erzurum'la kalktık. Çünkü bizim Erzurum'dan başka bir göz ağrımız olmadı, olmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'de temelini attığı gönül belediyeciliğini ilke edinerek İstanbul ve Erzurum'da vatandaşlara hizmetkar olduğunu dile getiren Sekmen, "Bizim başarı hikayemizde teşkilat mensuplarımıza, ittifakımızın ortaklarına ilgi alaka ve her zaman minnet ve vefa vardır. Biz 10 yılda şehrimizi dört başı mamur hale getirmeye büyük gayret gösterdik. Köyünden ilçesine, ilçesinden şehrine hizmet etmeye gayret ettik. Hamdolsun bu hizmeti yapmanın gururunu ve kıvancını yaşıyoruz." diye konuştu.

Hizmet ederken sadece belediye imkanlarıyla değil, aynı zamanda şehrin Cumhur İttifakı'nın liderleri, bakanlar ve milletvekillerinin destekleriyle hizmet ettiklerini vurgulayan Sekmen, şöyle devam etti:

"Bu şehri bir yandan değiştirip dönüştürmeye, bir yandan da büyütmeye gayret gösterdik. Hamdolsun, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Geçtiğimiz dönemde ne vadettiysek yüzde 90 gerçekleştirdik. Bu yeni dönemde inşallah yeni bir hamleyle yeni bir yola çıkıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliği çok farklı bir anlam ifade ediyor. Önce bizleri seçenlere hürmet ve saygıda kusur göstermemek. Çünkü biz vekil, bizi seçen sizler asilsiniz. Sizlerin arzuları istekleri doğrultusunda bu hizmetleri yürütme görevimiz var."

Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşların gönlüne girmek ve hayır dualarını almanın temel şiarları olduğunu işaret eden Sekmen, 5 yıl önce söylediklerini unutanlardan olmadıklarını söyledi.

Erzurum'da bir Davos oluşturma gibi hayalinin olduğunu ifade eden Sekmen, bu konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 5-10 yatırımcı gönderdiğini belirtti.

- "Yeni oteller, yeni kayak bölgesi oluşturacağız"

Konaklı bölgesinde bir proje geliştirdiklerini anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Hemen seçimden sonra bu projeye başlıyoruz. Allah nasip ederse hedefimiz ilk etapta 6 bin 500 yataklı bir kayak merkezi oluşturmak. Hedefimiz çok daha büyük ama ilk etap başlayacağız. Kademe kademe gideceğiz. Burada Konaklı köyümüz var. Belki o köyü yeniden imar edeceğiz. Burada peyniri, yağı ve helvası gibi üretilen ürünleriyle oteller bölgesinin ihtiyacını buradan karşılayacağız. Şehirden Palandöken'e teleferik, yine Palandöken'den Konaklı'ya teleferik bağlantısı yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız konuşmasında bu vaadi verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da yatırım programına girdi. Orada ilan etti. Biz sadece 4-5 ay bu otelleri yaptırmayacağız. Palandöken ile Konaklı'da 12 ay boyunca dağlarda yürüyüş yolları, dağ bisikleti ve yayla hizmetlerini devam ettireceğiz. Yeni oteller, yeni kayak bölgesi oluşturacağız."

Sekmen, kenti 5 ayak üzerinde kalkındırmaya devam edeceklerini aktararak, ardından yapacaklarını 204 projeyi tanıttı.

Programa AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven ve ilçe belediye başkan adayları katıldı.

Sekmen, projelerini tanıttığı sırada, kentteki içme suyunun fiyatında yüzde 15 indirim yapacakları müjdesini verdi.