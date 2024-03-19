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        Alp Disiplini Minikler Festivali, Erzurum'da yapıldı

        Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali, Erzurum'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 18:01 Güncelleme: 19.03.2024 - 18:01
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        Alp Disiplini Minikler Festivali, Erzurum'da yapıldı
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        Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali, Erzurum'da yapıldı.

        Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara birçok ilden gelen 126 sporcu katıldı.

        Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şöyle:

        - 10 yaş kızlar:

        1- Beren Kolbaş

        2- Naz Kalafatoğlu

        3- Melisa Tümer

        - 10 yaş erkekler:

        1- Mert Üresin

        2- Kemal Yaman

        3- Aras Ergün

        - 9 yaş kızlar:

        1- Buse Şükran

        2- Ada Süllü

        3- Beren Talay

        - 9 yaş erkekler:

        1- Eren Şaul

        2- Ahmet Kerem

        3- Çetinkaya Bora Üresin

        - 8 yaş kızlar:

        1- Serin Bilici

        2- Masal Öksüz

        3- Melike Zümra Güler

        - 8 yaş erkekler:

        1- Fuat Alp Sayar

        2- Kerem Hayali

        3- Can Öğücü

        -7 yaş kızlar:

        1- Duru Kerimoğlu

        2- Elif Duru Çalbıyık

        3- Asya Naz Güldüren

        - 7 yaş erkekler:

        1- Mert Tümer

        2- Mert Ayder Kazova

        3- Bora Çitil

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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