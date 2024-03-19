Alp Disiplini Minikler Festivali, Erzurum'da yapıldı
Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali, Erzurum'da yapıldı.
Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali, Erzurum'da yapıldı.
Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara birçok ilden gelen 126 sporcu katıldı.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şöyle:
- 10 yaş kızlar:
1- Beren Kolbaş
2- Naz Kalafatoğlu
3- Melisa Tümer
- 10 yaş erkekler:
1- Mert Üresin
2- Kemal Yaman
3- Aras Ergün
- 9 yaş kızlar:
1- Buse Şükran
2- Ada Süllü
3- Beren Talay
- 9 yaş erkekler:
1- Eren Şaul
2- Ahmet Kerem
3- Çetinkaya Bora Üresin
- 8 yaş kızlar:
1- Serin Bilici
2- Masal Öksüz
3- Melike Zümra Güler
- 8 yaş erkekler:
1- Fuat Alp Sayar
2- Kerem Hayali
3- Can Öğücü
-7 yaş kızlar:
1- Duru Kerimoğlu
2- Elif Duru Çalbıyık
3- Asya Naz Güldüren
- 7 yaş erkekler:
1- Mert Tümer
2- Mert Ayder Kazova
3- Bora Çitil
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