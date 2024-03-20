Erzurum'da kaçakçılıkla mücadelede bir kişi yakalandı

Ekipler, bu kapsamda, 2 elektronik sigara dolum makinası, 10 bin içi tütünle doldurulmuş makaron, 50 kilo kaçak tütün, 10 bandrolsüz puro, 20 sigara likiti, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakutiye ilçesinde kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam etti.

Erzurum'da jandarma tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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