Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da siparişle yapılan ramazan pideleri "isme özel" çıkıyor

        Erzurum'da fırınlarda siparişle alınan ramazan pideleri, "isme özel" pişiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:14 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da siparişle yapılan ramazan pideleri "isme özel" çıkıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da fırınlarda siparişle alınan ramazan pideleri, "isme özel" pişiyor.

        Ramazan coşkusunun yaşandığı Erzurum'da iftar sofralarını süsleyen ramazan pideleri de özel hazırlanıyor.

        Her gün iftardan önce fırınlara giden vatandaşlar, "sade", "yumurtalı-susamlı", "yumurtalı" ya da "susamlı" şeklindeki tercihleri için üzerine kalemle isimlerini yazdıkları yağlı kağıt bırakılan pidelerin fırında pişmesini bekliyor.

        Birçok fırıncının müşterilerinin tercihlerini bilmesi nedeniyle yağlı kağıda sadece isim ve soyisim yazılması yeterli oluyor. Kente özel bu ramazan geleneği, yıllardır devam ediyor.

        - Fırınlardaki kalabalık akşam ezanı okunana kadar sürüyor

        İftardan iki saat önce fırınlarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, akşam ezanı okunana kadar özel pide siparişlerini sürdürüyor. Kendilerine özel pidelerini bekleyen vatandaşlar, bu sırada birbirleriyle de sohbet ederek iftar vaktini bekliyor.

        Erzurum'da 16 yıldır fırıncılık yapan Gürsel Polatlı, AA muhabirine, pide üzerine isim yazma geleneğinin kentte çok uzun zamandır var olduğunu söyledi.

        Bazı müşterilerin pidelerine, önceden isimlerini yazdırıp daha sonra gelip fırından aldığını ifade eden Polatlı, şöyle konuştu:

        "Müşterilerimiz isimlerini yazdırıp burada vakit geçiriyor, daha sonra ekmeğini alıp evine gidiyor. Ekmeklerde ince tırnaklı, uzun tırnaklı, göbekli, kalın tırnaklı gibi 5-6 çeşitten oluşmaktadır. Pidelerde yazılan isimler, müşterilere hastır. Ramazandan ramazana gelen müşterilerimiz var. Kendine has ekmeğini yaptırır, alır ve gider. 16 yıldır bu işi yapıyoruz. Kimin hangi ekmeği hangi şekli istediğini biliyoruz. Bu geleneğin Erzurum’a has olduğunu biliyoruz."

        - "Bu aslında sosyal bir aktive gibi"

        Vatandaşlardan İsmail Arslan, ramazan pidesinin kentte çok önemsendiğinden bahsetti.

        Pide kuyruğuna değinen Arslan, "Erzurum’da ramazan pidesi sırasını beklemek, normal ekmek sırasını beklemek gibi değil. Biz iftara bir, bir buçuk saat kala fırınlara geliriz. Tanıdık birileriyle mutlaka karşılaşırız ve burada hasbihal ederiz. Sıra bekleriz, isim yazdırırız. Ekmeklerimizi alıp ve gidip iftarımızı açarız. Bu bir gelenek haline gelmiştir. Bu aslında sosyal bir aktive gibi. Normalde fırıncıyı da tanırız, ekmeği çıkaranı da biliriz. İsim yazdırmak bir gelenektir." diye konuştu.

        Özel ramazan pidesi hazırlatmanın kentte artık gelenek haline geldiğini belirten Talip Kılıç, "Ekmeği sürekli aynı yerde aldığımız için hangi ekmeği aldığımızı biliyor. Önceden haber veriyoruz ve geldiğimizde ekmeğimiz hazır oluyor. Haber vermediğimiz zaman gelip sıra bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta faciadan dönüldü!
        Beşiktaş'ta faciadan dönüldü!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Kuzey Kore lideri bir kez daha silah denetledi
        Kuzey Kore lideri bir kez daha silah denetledi
        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Cep telefonlarına uzun süre bakmak çocuklarda körlüğe yol açabilir
        Cep telefonlarına uzun süre bakmak çocuklarda körlüğe yol açabilir
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı

        Benzer Haberler

        Erzurum ve Kars'ta 32 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum ve Kars'ta 32 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da kaçakçılıkla mücadelede bir kişi yakalandı
        Erzurum'da kaçakçılıkla mücadelede bir kişi yakalandı
        Alp Disiplini Minikler Festivali, Erzurum'da yapıldı
        Alp Disiplini Minikler Festivali, Erzurum'da yapıldı
        Erzurum ve Kars'ta 341 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum ve Kars'ta 341 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Erzurum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Erzurum'da öğrencilerden Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü program...
        Erzurum'da öğrencilerden Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü program...