Erzurum ve Kars'ta 32 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum'da aralıklarla devam eden kar nedeniyle kırsaldaki 29 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 2 ve Arpaçay'da 1 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karın etkili olduğu bölgede ekipler, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.
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