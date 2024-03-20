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        Erzurum ve Kars'ta 32 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:08 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:08
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        Erzurum ve Kars'ta 32 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da aralıklarla devam eden kar nedeniyle kırsaldaki 29 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 2 ve Arpaçay'da 1 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Karın etkili olduğu bölgede ekipler, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

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