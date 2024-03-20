Erzurum'da bir kişi evinde ölü bulundu

Eşinden ayrı yaşadığı ve 5 çocuk babası olduğu belirtilen Aksak'ın, KOAH ve kanser hastası olduğu öğrenildi.

Yakınlarının haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yunusemre Mahallesi Turgut Sokak'ta bir apartman ikinci katındaki dairesinde yalnız yaşayan Metin Aksak (69), eve gelen yakınları tarafından ölü bulundu.

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