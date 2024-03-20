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        Erzurum'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Erzurum'da yalnız yaşayan 5 çocuk babası evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:53 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:53
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        Erzurum'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Erzurum'da yalnız yaşayan 5 çocuk babası evinde ölü bulundu.

        Yunusemre Mahallesi Turgut Sokak'ta bir apartman ikinci katındaki dairesinde yalnız yaşayan Metin Aksak (69), eve gelen yakınları tarafından ölü bulundu.

        Yakınlarının haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Aksak'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Eşinden ayrı yaşadığı ve 5 çocuk babası olduğu belirtilen Aksak'ın, KOAH ve kanser hastası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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