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        Arkadaşlarını para nedeniyle öldüren 2 sanığa verilen müebbet hapsi istinaf onayladı

        ERZURUM'da kaybolduktan 16 yıl sonra, para meselesi yüzünden öldürülüp Kop Dağı'nın eteklerine gömüldüğü ortaya çıkan Recep Akpınar (27) cinayetine ilişkin tutuklu yargılanan Mehmet Göktürk (53) ve Necmi Acar'a (52) verilen müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:06 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:10
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        Arkadaşlarını para nedeniyle öldüren 2 sanığa verilen müebbet hapsi istinaf onayladı
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        ERZURUM'da kaybolduktan 16 yıl sonra, para meselesi yüzünden öldürülüp Kop Dağı'nın eteklerine gömüldüğü ortaya çıkan Recep Akpınar (27) cinayetine ilişkin tutuklu yargılanan Mehmet Göktürk (53) ve Necmi Acar'a (52) verilen müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

        Erzurum Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile faili meçhul cinayetlerin araştırılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip, 2006 yılında kaybolan, o dönem yapılan çalışmalarda izine ulaşılamayan Recep Akpınar'ın dosyasını ele aldı. Dosyayı çok yönlü inceleyen ekip, 6 aylık çalışmanın ardından Akpınar'ın kaybolmadan bir gün önce Mehmet Göktürk ve Necmi Acar ile ayrı ayrı görüldüğünü, bu iki kişinin birbirleriyle irtibatta olduklarını tespit etti. Özel ekip, 2 şüpheliyi Mayıs 2022'de Erzurum ve Aydın'da yakalayarak gözaltına aldı.

        KADAVRA KÖPEKLERİ İLE ARAMA

        Erzurum'a getirilen Mehmet Göktürk, polise verdiği ilk ifadesinde, Recep Akpınar'ı arkadaşı Necmi Acar ile öldürdüklerini ve gömdükleri yeri gösterebileceğini söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Göktürk'ün tarifi üzerine, Kop Dağı'nın eteklerinde kazı yaptırdı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Recep Akpınar'a ait olduğu belirlenen kemikler bulundu. Emniyetteki ifadesinde olayı itiraf ettiği öğrenilen Necmi Acar'ın, Recep Akpınar'dan satın aldıkları otomobil nedeniyle 5 bin lira borçlu olduklarını, ödeyemeyince cinayeti işlediklerini söylediği öğrenildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        BİRBİRİNİ SUÇLADILAR

        Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Mehmet Göktürk ve Necmi Acar, karar duruşmasında birbirini suçladı. Recep Akpınar'ı öldürmediğini söyleyen Mehmet Göktürk, "Ben olmasaydım bu işlerin hiçbirisinin ortaya çıkacağı yoktu. Ben rahatsızlığımdan dolayı çocuklarımın ismini bile hatırlamıyordum. Zaten pişman olduğum için gelip her şeyi anlattım. Pişmanım" dedi.

        Olayın Recep Akpınar ile Mehmet Göktürk arasındaki husumetten kaynaklandığını ileri süren Necmi Acar ise "Biz para almaya gittik, adam öldürmeye değil. Beraatimi istiyorum. Maktul ve Mehmet arasında bir borç meselesi var. Mehmet Göktürk'ün benden korktuğu söyleniyor. Korkan kişi Rize'ye kadar yanıma nasıl gelir. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

        İki sanık, ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak sanıkların cezalarını müebbet hapse çevirdi. Cezayı fazla bulan sanıkların avukatları kararı istinafa taşıdı.

        İSTİNAF KARARI ONADI

        Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1'inci Ceza Dairesi, 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2 sanık hakkındaki müebbet hapis kararını değerlendirdi. BAM 1'inci Ceza Dairesi, incelenen dosya içeriğine göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik bulunmadığı, istinaf başvurularında ileri sürülen nedenler yerinde görülmediği gerekçesiyle mahkemenin verdiği kararı onadı. Sanık avukatları kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtti.

        ‘ADALET SONUNDA TECELLİ ETMİŞTİR’

        Öldürülen Recep Akpınar'ın ailesinin avukatı Esma Kahveci, "İstinafın kararı dosya kapsamına göre gayet makul, her iki sanık açısından verilen müebbet hapis cezasında usule ya da esasa aykırılık görmediği için, ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır. Karar anayasanın ve CMK'nın ilgili maddeleriyle uyuşmaktadır. 16 yıl sonra açığa kavuşan dosyamızda adalet sonunda tecelli etmiştir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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