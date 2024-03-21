Erzurum Valisi Çiftçi'den Nevruz Bayramı mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, eski çağlardan itibaren tabiatla gönül bağını güçlendirecek bir hayat sürdürme gayesinde olan millet için kışı geride bırakıp bereket ve bolluğun gelişini sembolize eden, yeni başlangıçların işareti sayılan baharın başlangıcına özel bir önem atfedildiğini bildirdi.

Tabiatla insan arasındaki münasebeti artıran neşe demlerinden biri olan Nevruz'un kültürde yeni başlangıçların, umudun, birlik ve beraberliğin bayramı olduğunu desteklediğini belirten Çiftçi, "İslamiyet'in etkisiyle giderek zenginleşmiş, Türkün ruhuna sinmiş ve benliğine yer etmiş olan Nevruz'da halkın bütün haset, kin ve nefreti bir kenara bırakarak saf ve temiz bir gönül ile hakka yönelmesinden ötürü yapılan duaların kabul olacağına dair halk arasında kuvvetli bir inanç vardır." ifadelerini kullandı.