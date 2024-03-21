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        Erzurum ve Kars'ta 26 yerleşim yerinin yolu ulaşım açıldı

        Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 26 mahallenin yolu açıldı, 9 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:30 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:30
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        Erzurum ve Kars'ta 26 yerleşim yerinin yolu ulaşım açıldı
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        Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 26 mahallenin yolu açıldı, 9 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da aralıklarla devam eden kar nedeniyle dün ulaşıma kapanan kırsaldaki 29 mahalle yolundan 23'ü açıldı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 6 mahalle yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 6 köy yolundan 3'ü açıldı.

        Kar nedeniyle Arpaçay, Akyaka ve Kağızman ilçelerindeki 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmayla Akyaka ve Arpaçay'da kapalı bulunan yollar ulaşıma açıldı.

        Kar ve tipi nedeniyle Kağızman'a bağlı Akçakale, Akyayla, Günindi köy yollarında ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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