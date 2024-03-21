Erzurum ve Kars'ta 26 yerleşim yerinin yolu ulaşım açıldı

Kar nedeniyle Arpaçay, Akyaka ve Kağızman ilçelerindeki 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmayla Akyaka ve Arpaçay'da kapalı bulunan yollar ulaşıma açıldı.

Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 26 mahallenin yolu açıldı, 9 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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