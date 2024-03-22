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        İranlı turistler nevruz ateşini Palandöken'de yaktı

        AVRUPA'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, İranlı turistlerin iki haftalık nevruz tatili ile daha da hareketlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:45
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        İranlı turistler nevruz ateşini Palandöken'de yaktı
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        AVRUPA'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, İranlı turistlerin iki haftalık nevruz tatili ile daha da hareketlendi. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 70'lere ulaştığı Palandöken'de kar kalınlığı 1 metreyi buluyor. Palandöken'de baharın gelişini yaktıkları ateşin üzerinden atlayarak kutlayan İranlı gençler, gündüz kayak ve snowboard yapıyor. Bazıları gece kayağı olanağından yararlanırken, bazıları da otellerin diskolarında sabahın ilk ışıklarına kadar eğleniyor.

        Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de, en uzunu 12,5 kilometre olmak üzere 40'a yakın pist bulunuyor. Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş özel yarış pistlerinin yanı sıra özel ve adrenalin içerikli pistler de yer alıyor. Buz tırmanışının da gerçekleştirildiği Palandöken'de, aydınlatılan pistler sayesinde gece saatlerinde kayak ve snowboard da yapılabiliyor. Erzurum Havalimanı'na 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ndeki oteller, sömestir tatilinde doldu. Türkiye'nin dört bir yanında gelen tatilciler ile Palandöken'deki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

        Mart ayı olmasına rağmen karın yağmaya devam ettiği Palandöken'de gün boyu kayak yaparak baharın gelişini kutlayan İranlı turistler gönüllerince eğleniyor. Son yıllarda nevruz tatilini geçirmek için Palandöken'e geldiklerini söyleyen İranlı Safa Hüseyni, "Palandöken'e İran'dan nevruz için geldik. Palandöken, pistler ve kar yağışı çok güzel. Akşamları da otel de arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Türkçe bildiğimiz için burada kendimizi yabancı olarak hissetmiyoruz" diye konuştu.

        Palandöken'de geçen hafta başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı sezonu uzattığını söyleyen bir otelin genel müdürü Bora Kanber, "Palandöken'de 15 Nisan'a kadar pistler açık olacak. Şu an nevruz nedeniyle İran'dan 400'e yakın misafirimiz var. Onlar da otelimizde hem baharın gelişini hem de nevruzu kutluyorlar. Bu arada federasyonun da Türkiye şampiyonası var. Pistlerin tamamı açık. Hem İranlılar hem kayak sporuyla ilgilenen sporcular şu an Palandöken'in keyfini çıkarıyorlar" dedi.

        İranlı turistler kaldıkları otelin önünde yaktıkları geleneksel nevruz ateşi üzerinden atlayarak barış dileklerinde bulundular.

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