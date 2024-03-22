Erzurum, Tunceli ve Kars'ta kar nedeniyle 157 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Tunceli'de de 9 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışıyla Hozat’ta 1, Ovacık’ta 2, Nazımiye’de 4, Pülümür ilçesinde ise 2 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzurum, Tunceli ve Kars'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle 157 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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