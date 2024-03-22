Erzurum, Tunceli ve Kars'ta kar nedeniyle 157 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum, Tunceli ve Kars'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle 157 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum, Tunceli ve Kars'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle 157 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 147 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Tunceli'de de 9 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışıyla Hozat’ta 1, Ovacık’ta 2, Nazımiye’de 4, Pülümür ilçesinde ise 2 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kars'ta ise Kağızman'a bağlı 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.
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