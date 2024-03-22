BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum'da kazada yaralanan tır sürücüne yardım etti
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum'da kaza yapan sürücüye yardım etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum'da kaza yapan sürücüye yardım etti.
Erzurum-Artvin kara yolu Uzundere mevkisinde 72 EP 706 plakalı tır şarampole devrildi.
Bu sırada seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'un Uzundere ilçesinde partisince düzenlenen mitinge kara yoluyla giden Destici, kazada yaralanan sürücüye yardım etti.
Destici, bir süre yaralı sürücünün yanında durarak sağlık durumuyla yakından ilgilendi.
Yaralı tır sürücüsü, Destici'nin ekibinde yer alan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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