BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum'da konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçimlerinde birlik vurgusu yaparak, "Bugün ister ve arzu ederiz ki o gün bizimle birlikte ittifak halinde olan başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere bütün partilerimizin şu an kritik olan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerimizde adaylarını çekip Cumhur İttifakı adaylarımıza desteklerini bekliyoruz." dedi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde, partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Destici, partililerle bir araya gelip destek istedi.

Ardından Uzundere ilçesine giden Destici, Cumhuriyet Caddesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yağmur altında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliği bozmayı, ülkeyi bölmeyi, devleti yıkmaya çalışanlar ile Gazze'de on binlerce kişiyi soykırıma tabi tutan İsrail'i lanetledi.

Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını dile getiren Destici, "Bugün ister ve arzu ederiz ki o gün bizimle birlikte ittifak halinde olan başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere bütün partilerimizin şu an kritik olan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerimizde adaylarını çekip Cumhur İttifakı adaylarımıza desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Destici, insanlar arasında ayrım yapmadıklarını aktararak, "Her insan bizim insanımızdır. Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir. Kim terör ve şiddete bulaşıyorsa, eline silah alıp benim askerime ve polisime saldırıyorsa, devletimi yıkmaya, ülkemi bölmeye, milletimi ayrıştırmaya çalışıyorsa elbette o benim düşmanımdır. Onun dışında hangi etnik kökene mensup olursa olsun yeter ki bu ay yıldızlı bayrak altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan herkes bizim kardeşimizdir. Onun için hizmetleri eşit ve adil bir şekilde götürürüz." diye konuştu.

- "Hazine yardımı uygulamasını kaldırsın"

Destici, partilere yapılan hazine yardımıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Sadece bu sene 5 siyasi parti 7,5 milyar seçim yardımı aldı, hazine yardımı aldı. Bir o kadar da geçmiş yıl almıştı. Bu ne demek biliyor musunuz? 15 milyon emekliye bin lira artı ikramiye, 15 milyon öğrencimize bin lira burs, her birinde 5 bin kişinin çalışacağı 150 fabrika, bin 500 okul, 150 büyük hastane demektir. Ben bunu kınıyorum ve ayıplıyorum. Biz her türlü masrafı kendimiz karşılıyoruz. Biz nasıl bunu yapıyorsak diğer partiler de öyle yapsın ve siyasi partilere hazine yardımı verilmesin, kaldırılsın. Bu büyük bir adaletsizlik, israf ve devletin kasasına el uzatmaktır. Biz bunun kaldırılmasını ve her partinin kendi giderlerini yönetici ve üyelerinden alacağı aidat ve bağışlarla yürütmesini bekliyoruz. Biz bu konuda Anayasa Mahkemesine başvuru yapacağız ve Anayasa Mahkemesi de 68. maddesine aykırı olan hazine yardımı uygulamasını kaldırsın ve bir daha partilere hazine yardımı verilmesin."