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        BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum'da konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçimlerinde birlik vurgusu yaparak, "Bugün ister ve arzu ederiz ki o gün bizimle birlikte ittifak halinde olan başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere bütün partilerimizin şu an kritik olan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerimizde adaylarını çekip Cumhur İttifakı adaylarımıza desteklerini bekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:49 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:49
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        BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum'da konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçimlerinde birlik vurgusu yaparak, "Bugün ister ve arzu ederiz ki o gün bizimle birlikte ittifak halinde olan başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere bütün partilerimizin şu an kritik olan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerimizde adaylarını çekip Cumhur İttifakı adaylarımıza desteklerini bekliyoruz." dedi.

        Erzurum'un Tortum ilçesinde, partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Destici, partililerle bir araya gelip destek istedi.

        Ardından Uzundere ilçesine giden Destici, Cumhuriyet Caddesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yağmur altında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliği bozmayı, ülkeyi bölmeyi, devleti yıkmaya çalışanlar ile Gazze'de on binlerce kişiyi soykırıma tabi tutan İsrail'i lanetledi.

        Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinin aynı zamanda bir sonraki yapılacak seçime hazırlık olduğunu bildiren Destici, "PKK'nın siyasi partisi ile işbirliği yapanlar bunu çok iyi biliyorlar ve buna göre hazırlık içerisindeler." dedi.

        Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını dile getiren Destici, "Bugün ister ve arzu ederiz ki o gün bizimle birlikte ittifak halinde olan başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere bütün partilerimizin şu an kritik olan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerimizde adaylarını çekip Cumhur İttifakı adaylarımıza desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Destici, şöyle devam etti:

        "Urfa'dan alacağınız oyla seçim kaybedilir ve PKK'nın partisi DEM kazanırsa bunun ülkeye, devlete ve millete bir faydası olur mu? Elbette olmaz ya da İstanbul'da alacağınız bir iki oyla Cumhur İttifakı adayı kaybederse aynı şekilde Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Eskişehir'de kaybederse bunun devlete, ülkeye, millete, milliyetçilere, maneviyatçılara, vatanseverlere, milletperverlere bir faydası olur mu? Olmaz, elbette zararı olur. Elbette kritik olmayan yerlerde herkes kendi adayıyla girebilir biz de giriyoruz ama kritik olan yerlerde ve özellikle birtakım blokların, PKK'nın siyasi uzantısıyla 'kent uzlaşısı' adı altında işbirliği yaptığı yerlerde bize düşen ben milliyetçiyim, maneviyatçıyım, devletimin varlığı ve ülkemin bütünlüğünün yanındayım, milletimin istiklalinin ve istikbalinin yanındayım, benim için siyaset; 'önce devlet, ülke, millet, kültür, inançlarım, İslam demektir' diyenlere yakışan budur, birliktir, beraberliktir ve kardeşliktir."

        - "Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir"

        Farklı illerde Cumhur İttifakı adaylarının seçime ayrı ayrı girmesinin ittifakı bozmadığını aktaran Destici, seçimi vatandaşların yapacağını söyledi.

        Destici, insanlar arasında ayrım yapmadıklarını aktararak, "Her insan bizim insanımızdır. Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir. Kim terör ve şiddete bulaşıyorsa, eline silah alıp benim askerime ve polisime saldırıyorsa, devletimi yıkmaya, ülkemi bölmeye, milletimi ayrıştırmaya çalışıyorsa elbette o benim düşmanımdır. Onun dışında hangi etnik kökene mensup olursa olsun yeter ki bu ay yıldızlı bayrak altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan herkes bizim kardeşimizdir. Onun için hizmetleri eşit ve adil bir şekilde götürürüz." diye konuştu.

        Anayasa Mahkemesine başkan seçilen Kadir Özkaya'yı tebrik eden Destici, beklentileriyle ilgili şunları kaydetti:

        "Önünde bekleyen meseleler var. Bunlar PKK'nın siyasi uzantısı partinin kapatılma meselesi, hazine meselesi ve terörist Demirtaş ve gezici Atalay'ın dosyaları. İnşallah geçmişteki gibi Anayasa Mahkemesi 'hakmış', 'özgürlükmüş' diyerek ve birtakım kılıflar bularak teröristlerle ilgili, hak ihlallerinde bulunmaz, terör örgütünün partisine yaşama hakkı vermez. En önemlisi bu milletin 800 trilyonunu bu sene, 600 trilyon da geçen sene terör örgütünün partisinin kasasına para koydular, inşallah bunlara 'dur' der."

        - "Hazine yardımı uygulamasını kaldırsın"

        Destici, partilere yapılan hazine yardımıyla ilgili de şunları kaydetti:

        "Sadece bu sene 5 siyasi parti 7,5 milyar seçim yardımı aldı, hazine yardımı aldı. Bir o kadar da geçmiş yıl almıştı. Bu ne demek biliyor musunuz? 15 milyon emekliye bin lira artı ikramiye, 15 milyon öğrencimize bin lira burs, her birinde 5 bin kişinin çalışacağı 150 fabrika, bin 500 okul, 150 büyük hastane demektir. Ben bunu kınıyorum ve ayıplıyorum. Biz her türlü masrafı kendimiz karşılıyoruz. Biz nasıl bunu yapıyorsak diğer partiler de öyle yapsın ve siyasi partilere hazine yardımı verilmesin, kaldırılsın. Bu büyük bir adaletsizlik, israf ve devletin kasasına el uzatmaktır. Biz bunun kaldırılmasını ve her partinin kendi giderlerini yönetici ve üyelerinden alacağı aidat ve bağışlarla yürütmesini bekliyoruz. Biz bu konuda Anayasa Mahkemesine başvuru yapacağız ve Anayasa Mahkemesi de 68. maddesine aykırı olan hazine yardımı uygulamasını kaldırsın ve bir daha partilere hazine yardımı verilmesin."

        Destici, konuşmasının ardından, partisinin Uzundere Belediye Başkan adayı Halis Özsoy'a destek istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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