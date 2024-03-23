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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 245 santimetreyle Hakkari ve 209 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:09
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 245 santimetreyle Hakkari ve 209 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 245, Palandöken'de 209, Kartalkaya'da 154, Sarıkamış'ta 153, Ergan'da 147, Palandöken 2'de 135, Erciyes'te 80, Yalnızçam'da 64, Hesarek'te 59, Uludağ'da 58, Ilgaz'da 48, Zigana'da 42, Yıldız Dağı'nda 30, Kop'ta 29, Çambaşı'nda 23, Ovacık'ta 18, Davraz ve Yıldıztepe'de 15, Kartepe'de 14 ve Keltepe'de 10 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 23.03.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari YKY -9 -3
        Palandöken KY -8 -4
        Kartalkaya KY -7 -2
        Sarıkamış YKY -5 -1
        Ergan KY -10 -4
        Erciyes KY -14 -3
        Yalnızçam KY -4 2
        Hesarek YKY -7 -3
        Uludağ P -4 4
        Ilgaz KY -6 -3
        Zigana KY -7 2
        Yıldız Dağı HKY -7
        Kop KY -5
        Çambaşı KY -8 -2
        Ovacık KY -6 2
        Davraz A -8 2
        Kartepe PB -4 3
        Keltepe KY -8 -4

        (YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, HKY: Hafif kar yağışlı, A: Açık, PB: Parçalı bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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