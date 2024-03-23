Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Ardahan’da da kar yağışı etkili oluyor.

Sarıkamış ilçesinde de yoğun kar yağışı devam ediyor. Karla kaplanan ilçede kuşlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve kaldırımlarda, vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önünde temizlik çalışması yapıyor.

Gece boyunca devam eden ve etkisini artıran yoğun yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye yüksek noktalarda 2 metreye ulaştı.

Erzurum'da yoğun şekilde, Kars ve Ardahan'da ise aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

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