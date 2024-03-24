Erzurum'da 'Yüzyılın 100 Yemeği'ni gün ışığına çıkardılar

ERZURUMOlgunlaşma Enstitüsü, 'Yüzyılın 100 Yemeği' adlı proje ile kent genelinde 1 asırdır yapılan ancak zamanla kaybolmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş yemekleri tek tek tespit edip, tariflerini kayıt altına aldı. Demir tatlısı, dut çullaması, kaysefe, pelise, pestil çullaması ve süt çorbası gibi yemekler, kurum bünyesinde kurulan mutfakta usta öğreticiler tarafından pişirilmeye de başlandı.

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları yaşatmak için usta yetiştiren, geçmiş kültürün başta yiyecek-içecek olmak üzere birçok değerini gelecek nesillere aktarmak için faaliyet gösteren Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü, bu kez kaybolmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş yemeklere ilişkin proje hazırladı. 'Yüzyılın 100 Yemeği' adlı proje ile Erzurum genelinde 1 asırdır yapılan ancak zamanla unutulmaya yüz tutmuş yemekler tek tek tespit edildi. Demir tatlısı, dut çullaması, kaysefe, pelise, pestil çullaması, süt çorbası, güllaç dolması, ekmek tatlısı, pandispanya, kuşburnu çorbası, ekşi pestil hoşafı gibi 100 çeşit yemek için vatandaşlar ile görüşüldü, verilen tarifler kayıt altına alındı. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi'ne başvuran enstitü, aldığı destek butik mutfak kurarak unutulmaya yüz tutmuş yemekleri yapmaya başladı. Kurum bünyesinde usta öğreticiler tarafından hazırlanan yemekler, gelen misafirlere ikram ediliyor.

'100 YEMEKLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPTIK' Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı, "Erzurum'un yöresel yemeklerini yeniden gün yüzünü çıkarmak için çalışma yapıyoruz. 'Yüzyılın 100 Yemeği' projesini yaparak DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunduk. Erzurum ve ilçelerindeki 100 yemekle ilgili bir araştırma yaptık. Kaybolmuş ninelerimizden kalma ya da kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerimizi araştırdık. DAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle endüstriyel mutfak malzemelerini aldık. Milli Eğitim Bakanlığımızın inşaat biriminin desteğiyle butik bir mutfak oluşturduk. Usta öğreticilerimizle beraber yaptığımız yemekleri, misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz. Araştırma yaptığımız zaman dutun sadece kaysefesi ya da çullamasının yapılmadığını gördük. Dutun pekmez, reçel ya da baklavada tatlandırıcı olarak kullanıldığını da tespit ettik. Sadece saraylarda yapıldığı bilinen ayva yahnisi, erikli yahni gibi yemekler var. Tespit ettiğimiz yemeklerin gerisi de sürpriz olsun, Gelen misafirlerimiz görsünler" dedi.