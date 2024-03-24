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        Güneşli havayı fırsat bilenler Palandöken'de zaman geçirdi

        Erzurum'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hem Palandöken Kayak Merkezinde iftara kadar zaman geçiriyor hem de kayağın tadını çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 24.03.2024 - 14:43
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        Güneşli havayı fırsat bilenler Palandöken'de zaman geçirdi
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        Erzurum'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hem Palandöken Kayak Merkezinde iftara kadar zaman geçiriyor hem de kayağın tadını çıkarıyor.

        Güzel havayı değerlendirmek isteyenler Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de yoğunluk oluşturdu.

        Kayak sezonunun devam ettiği Palandöken'e gelen bazı vatandaşlar kayağın tadını çıkardı, bazıları çocuklarıyla dağın sıfır lokasyonunda bulunan pistlerde kızakla eğlendi.

        Hava durumunun kayak sporu için çok elverişli oluğunu söyleyen vatandaşlardan Emrah Yıldırım, "Kar yağışının ardından çok güzel güneş açtı. Bunun tadını çıkarmak için geldik. Hem iftara kadar zaman geçiriyoruz hem de mart ayının sonunda kayağın tadını çıkarıyoruz." dedi.

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