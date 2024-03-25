Erzurum polisi 40 kız öğrenciyi Çanakkale gezisine gönderdi
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen "Genç Adımlar Kampa Projesi" kapsamında öğrenciler için Çanakkale gezi programı düzenlendi.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen "Genç Adımlar Kampa Projesi" kapsamında öğrenciler için Çanakkale gezi programı düzenlendi.
Öğrencilerin milli şuurlarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak, farkındalıklarını arttırarak tarih bilinçlerinin gelişmesine destek olmak amacıyla hazırlanan çalışma kapsamında, 40 kız öğrenci Çanakkale gezisine götürüldü.
Buradaki tarihi mekanlarda kamp kuran öğrenciler, 3 gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
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