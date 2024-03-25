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        Erzurum polisi 40 kız öğrenciyi Çanakkale gezisine gönderdi

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen "Genç Adımlar Kampa Projesi" kapsamında öğrenciler için Çanakkale gezi programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 11:02 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:02
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        Erzurum polisi 40 kız öğrenciyi Çanakkale gezisine gönderdi
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        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen "Genç Adımlar Kampa Projesi" kapsamında öğrenciler için Çanakkale gezi programı düzenlendi.

        Öğrencilerin milli şuurlarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak, farkındalıklarını arttırarak tarih bilinçlerinin gelişmesine destek olmak amacıyla hazırlanan çalışma kapsamında, 40 kız öğrenci Çanakkale gezisine götürüldü.

        Buradaki tarihi mekanlarda kamp kuran öğrenciler, 3 gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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