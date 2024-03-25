Erzurum'da PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Sosyal medyada "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işledikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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