Erzurum’da kış gecelerinin vazgeçilmezi: Tel helvası Fasıl eşliğinde tel helvası çekilmesi renkli görüntülere sahne oldu

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Erzurum'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi olan tel helvası fasıl eşliğinde hazırlanması renkli görüntüler oluşturdu.

Dadaşın Gönül Sesi Derneği’nde Erzurum Büyükşehir Dadaşlar Fasıl Ekibi müzik eşliğinde tel helvası çektiler. Fasıl ekibinden Fikret Şimşek ve Celil Kalkan, davetliler ile birlikte tel helvası yaptılar. Geleneklerin yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen programda müzik eşliğinde oynayan dadaşlar gönüllerince eğlendi.

ERZURUM 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:44

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