Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği protokolü imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği protokolü imzalandı

İHA

Atatürk Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında bilimsel iş birliği protokolü imzalandı.
Enstitünün Başkentte bulunan merkezinde gerçekleşen imza törenine Atatürk Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yunus Emre Enstitüsü adına ise Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş katıldı.
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalarına hız veren Atatürk Üniversitesi, kurumlar arası ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Yunus Emre Enstitüsü ile Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında genel iş birliğini sağlamak ve bu iş birliğini oluşturacak faaliyet ve çalışmalara ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere protokol imzalandı.
Enstitü Başkanı Prof. Dr. Ateş, imza töreni öncesi yaptığı bilgilendirme toplantısında TABİP protokolü hakkında detaylı bilgiler aktarırken, anlaşmanın akademik ve bilimsel çalışmalara sunacağı katkılardan bahsetti.
“TABİP, Türkiye’nin Dünyaya Açılan Bilgi Kapısı”
TABİP tasarısının hem Türkiye'ye hem de Türkiye'nin bilimsel kapasitesini paylaştığı kişi ve kurumlara katkı sağlandığını, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası birçok kurumla iş birliği yapıldığını vurgulayan Prof. Ateş: "Atatürk Üniversitesinin de ülke yükseköğretimi adına önemli bir konumda bulunduğunu biliyoruz. Köklü bir tarihe sahip olan bu güzide kurumumuz ile iş birliği yapıyor olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Vardığımız bu mutabakatın hem enstitümüz hedeflerine hem de Atatürk Üniversitesinin vizyonuna katkı sunmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Atatürk Üniversitesinin yol haritasını belirlemek üzere hayata geçirdiği Yeni Nesil Üniversite Projesinin de oldukça heyecan verici olduğunu belirten Prof. Dr. Ateş, iş birliğine yönelik katkıları ve üniversite adına yapmış olduğu çalışmalarından dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.
“Ülkemizin Gelişimine Katkı Sunacak Projeler İçin Çalışıyoruz”
Yunus Emre Enstitüsü tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hayata geçirilen TABİP ile hem Türkiye’nin akademik ve bilimsel potansiyelinin dünyaya tanıtılması, hem de Türkiye'nin bilim ve teknoloji üretimine destek olunmasının amaçlandığına dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı son yıllarda bilimsel, teknolojik ve akademik olarak atılan adımların ülkeye önemli kazanımlar sağladığını dile getirdi. Üniversite olarak bu gelişime katkı sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Çomaklı, Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde üniversite olarak önemli bir dönüşüm başlattıklarını, bunun da bilimsel başarılarda kendisini gösterdiğini vurguladı.
Dünyada kültür ve kamu diplomasisi alanında çalışmalar yapan Yunus Emre Enstitüsünün bilimsel ve akademik anlamda ülkemize önemli kazanımlar sağladığını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, imzalanan protokolün; iki kurumun insan kaynağı görevlendirilmesi, teknik altyapı paylaşımı, ortak proje yürütülmesi, karşılıklı bilgi ve veri aktarımı ile kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi ve benzeri iş birliklerini kapsadığını ifade etti.
Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen ve Türkiye’nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) ile yine ülke için stratejik bir değere sahip olacak Soğuk Test Merkezi hakkında bilgi paylaşımında bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin ülkesinin gelişimine katkı sunacak çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.
İmza töreni, karşılıklı iyi niyet temennileriyle son buldu.

ERZURUM

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler, “Temiz kale güzel Pasinler” sloganıyla Pasinler Kalesindeki çöpleri topladılar PMYO öğrencilerinden tarihi duyarlılık
YEREL HABERLER Öğrenciler, “Temiz kale güzel Pasinler” sloganıyla ...
Nöral terapi ile migren tedavisi
YEREL HABERLER Nöral terapi ile migren tedavisi
Cilt lekelerinden kurtulmanın yolları nelerdir?
YEREL HABERLER Cilt lekelerinden kurtulmanın yolları nelerdir?
Vajinismusta doğru bilinen yanlışlar
YEREL HABERLER Vajinismusta doğru bilinen yanlışlar
Erkeklerin büyük sorunu saç dökülmesi
YEREL HABERLER Erkeklerin büyük sorunu saç dökülmesi
Erzurumspor, Sekidika için Fatih Terim’in kararını bekliyor
YEREL HABERLER Erzurumspor, Sekidika için Fatih Terim’in kararını ...
Atletizm Federasyonu, uzun boylu çocukları takibe aldı
YEREL HABERLER Atletizm Federasyonu, uzun boylu çocukları takibe ...
Soğuklarda kuşlar sahipsiz değil
YEREL HABERLER Soğuklarda kuşlar sahipsiz değil
Çene problemlerine jawline ile son veriliyor
YEREL HABERLER Çene problemlerine jawline ile son veriliyor
Botoks ile kaslarınıza format atabilirsiniz
YEREL HABERLER Botoks ile kaslarınıza format atabilirsiniz
4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER 4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
Aziziye’den dijital belediyecilik atağı Başkan Orhan; Belediyecilik hizmetlerinde İHA’ları kullanacağız Akıllı şehirler kongresinde Ak Tolgalı ve Akşar Boy gösterdi
YEREL HABERLER Aziziye’den dijital belediyecilik atağı Başkan Orhan; ...
Doğu Anadolu buz kesti: Erzurum, Ağrı ve Kars eksi 20’leri gördü Erzurum’un Tekman ilçesi eksi 28.2 derece ile adeta Sibirya’ya döndü
YEREL HABERLER Doğu Anadolu buz kesti: Erzurum, Ağrı ve Kars eksi ...
Burun estetiğinde dikkat edilmesi gerekenler
YEREL HABERLER Burun estetiğinde dikkat edilmesi gerekenler
Hamilelerde diş problemlerine dikkat
YEREL HABERLER Hamilelerde diş problemlerine dikkat
Öğretmen istedi, AFAD yardıma koştu Köy okulundaki öğretmenin öğrencileri için mont ve bot yardımı isteği üzerine AFAD ekipleri harekete geçti
YEREL HABERLER Öğretmen istedi, AFAD yardıma koştu Köy okulundaki ...
Atletizm Federasyonu, uzun boylu çocukları takibe aldı
YEREL HABERLER Atletizm Federasyonu, uzun boylu çocukları takibe ...
Buz tutan kentin kuşlarına sıcak yuva
YEREL HABERLER Buz tutan kentin kuşlarına sıcak yuva
BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının ardından
Erzurum’da 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi
YEREL HABERLER Erzurum’da 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele ...
BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının ardından: Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: “Erzurumspor bizden istekliydi” “Bu maçın telafisi var” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Maçta iyi işler yapıp iyi futbol oynadık”
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının ardından: Beşiktaş ...
BB Erzurumspor - Beşiktaş: 3-2
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Beşiktaş: 3-2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 - Beşiktaş: ...
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Beşiktaş: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X