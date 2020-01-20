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Paris’te Palandöken gündemi Palandöken Belediyesi’ne İdealkent ödülü Sunar: ‘Önce Erzurum, Önce ...

İHA

Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından Paris'te düzenlenen törende 2019 Uluslararası İdealkent Ödülleri sahiplerini buldu. Palandöken Belediyesi, sosyal ve katılımcı belediye ödülüne layık görüldü. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Paris'te bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)'da düzenlenen törende ödülünü, Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliği Genel Müdürü Francesco Lembo'nun elinden aldı. Ödül törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, Başkan Sunar'ı tebrik ederek...

Paris’te Palandöken gündemi Palandöken Belediyesi’ne İdealkent ödülü Sunar: ‘Önce Erzurum, Önce Palandöken’

Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından Paris’te düzenlenen törende 2019 Uluslararası İdealkent Ödülleri sahiplerini buldu. Palandöken Belediyesi, sosyal ve katılımcı belediye ödülüne layık görüldü. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Paris’te bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)’da düzenlenen törende ödülünü, Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliği Genel Müdürü Francesco Lembo’nun elinden aldı. Ödül törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, Başkan Sunar’ı tebrik ederek bir süre sohbet etti.
BAŞKAN SUNAR: AŞKLA HEYECANLA ÇALIŞIYORUZ
Katıldığı ödül töreninde bir konuşma yapan Başkan Sunar, görev sürelerinin daha 10 aylık diliminde önemli ve prestijli ödüle layık görülmenin hizmet aşkını perçinlediğini belirtti. Başkan Sunar, “Görev süremizin daha on ayını geride bıraktık. Yaptığımız değişiklikler ve düzenlemeler, bu ödülü belediyemize getirdi. İsmiyle müsemma bir Palandöken için 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin aşkla, heyecanla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine durmadan, usanmadan yürüyeceğiz. Bu yol mübarek yol. Bu yol, güçlü, büyük, cihanşümul Türkiye'nin yoludur. Ve bu yol şehirlerimizi, ilçelerimizi geleceğe taşıma yoludur. Bizler bu yolda durmadan, usanmadan yürüyeceğiz.” dedi
VİZYON 2023
Konuşmasının devamında Vizyon 2023 çerçevesinde 2020 yılına dair öngörü, tespit ve vizyonu paylaşan Başkan Sunar, Palandöken’in zirve manasında Erzurum’u tarif ettiğini, turizm başta olmak üzere AK Belediyecilik misyonuyla 2020 yılını bir atılım dönemi olarak gördüklerini belirtti ve ekledi: ‘Palandöken Belediyecilikte yeni ufuklar açmaya hazırdır’
SOSYAL BELEDİYECİLİK
Palandöken’in sosyo kültürel imajına uygun olarak, sosyal belediyecilik bazında önemli yatırımlara adres olduğunu ifade eden Başkan Sunar, İlçenin Erzurum’un kültür merkezi konumuna geldiğini vurguladı. Başkan Sunar, “Erzurum’un takdimi olan Palandöken’e hizmet etmek gibi önemli bir sorumluluğumuz var. Belediyemiz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tüm imkanlarıyla Palandöken halkının refahı ve huzuru için elinden gelen bütün çalışmayı sergileyecektir. Yeni yılda da, yeni projeleri hayata geçirmenin heyecanı içerisindeyiz.” diye konuştu.
“SOSYAL VE KATILIMCI BELEDİYE ANLAYIŞIMIZ ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLÜNÜ GETİRDİ”
Kültürel faaliyetlere yönelik yaptıkları yenilikler ve düzenlemeler neticesinde Palandöken Belediyesinin sosyal ve katılımcı belediye dalında ödüle layık görüldüğünü açıklayan Başkan Sunar, hem Erzurum’da hem de ülke genelinde ifa ettikleri ödül getiren sosyal ve katılımcı belediye faaliyetlerine dikkat çekti. Başkan Sunar, “Bizim iki kültür merkezimiz var. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Efkan Ala Kültür Merkezimiz. Göreve geldiğimizde kültür merkezlerimizin belediyecilik faaliyetlerinin değerlendirildiği mahfillerde de karşılık bulması noktasında birtakım düzenleme ve yenilikler getirdik.
Temelde belediyecilik faaliyetlerinin değerlendirildiği mahfillerde Birleşmiş Milletlerin belirlediği 17 kriter ölçü olarak alınıyor. Bu 17 kalkınma kriterlerinin bazıları her faaliyet için olmazsa olmaz kriter. Diğerleri ise ilgi alanına göre bulunması gerekiyor. Bu kadar önemli hizmetlerin mutlaka belediyecilik faaliyetlerinin değerlendirildiği alanlarda da karşılık bulması gerektiğini düşündük. Ve bu kriterler dahilinde buralardaki faaliyetlerimizi yeniden organize ettik, ilgili yerlerle gerekli paylaşımlarda bulunduk. Ciddi bir dönüş aldık. Hem ülke içerisinden, hem ülke dışından takdir içerikli değerlendirmeler aldık. Neticede uluslararası alanda faaliyet gösteren İdealkent Ödülüne layık görüldük. Bugün burada bu ödülü almanın mutluğu ve heyecanını yaşadık. Hayalimiz Palandöken, hayallerimiz palandöken dağı kadar büyük.” diye konuştu
SEÇİCİ KURUL
Uluslararası İdealkent ödülleri seçici kurulunda; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Dr. Aysu Uğurlar, Bilecik Üniversitesi’nden Dr. Hakan Olgun, Selçuk Üniversitesi’nden Prof.Dr. Hasan Bozgeyikli, Anadolu Üniversitesi’nden Doç.Dr. Mustafa Altunoğlu, Polis Akaemisi’nden Orçun İmga, Adnan Menderes Üniversitesi’nden Doç.Dr. Şerife Geniş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Doç.Dr. Yıldız Aksoy ve Minnesota Üniversitesi’nden Prof.Dr. Michael Goldman yer alıyor.

ERZURUM

20 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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